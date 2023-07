Măritată cu fostul iubit al celei mai bune prietene, o actriță rămâne văduvă la 48 ani: „Fur inimi”

Măritată cu fostul iubit al celei mai bune prietene, Rodica Mandache rămâne văduvă la 48 de ani. Și-a pierdut soțul după doar 13 ani de căsătorie.

Celebra actriță de teatru și film Rodica Mandache, ajunsă la 80 de ani, a fost dintotdeauna una dintre cele mai vesele persoane din spațiul public.

Puțini știu însă că bucuria sa de a trăi ascunde și o dramă fără margini. Actrița și-a pierdut de foarte tânără soțul, pe Aurel Mihailopol, faimos fotograf al anilor 70

Rodica Mandache povestește că și-a pierdut soțul după doar 13 ani de căsătorie. Împreună au o fiică, iar actrița regertă că nu a fost o mamă foarte implicată. Mai mult, Rodica Mandache dă vina pe meseria de actriță, care este una egoistă și nu i-a permis să îi ofere prea mult timp fiicei.

Ăsta este „sectorul’ în care îmi reproșez cele mai multe lucruri. M-am străduit, dar nu am fost talentată. Nici nu am avut generozitatea asta să renunț la mine pentru ea. Meseria de actriță este foarte „egoistă’.

Am crescut-o pe Diana cum am putut mai bine, am și rămas singure de foarte timpuriu. Ea mă uimește cu tot ce face. La ora asta lucrează, are un proiect pe care și l-a propus singură, despre Păstorel Teodoreanu. Nu știu dacă eu am învățat-o sau nu să muncească, dar sunt fascinată.

