Mihai Trăistariu, totul despre decepțiile în dragoste. Cum a reușit să depășească cele mai mari grele momente

Mihai Trăistariu a recunoscut în mai multe rânduri că nu este fericit în plan sentimental și chiar a precizat că el este cel care se alege, de cele mai multe ori, dezamăgit sau cu inima frântă. Totuși, artistul vorbește cu sinceritate despre problemele sale.

Un bărbat sincer și direct, Mihai Trăistariu nu s-a rușinat niciodată să vorbească despre viața lui sentimentală, iar recent cântărețul a vorbit despre ultima lui relație și despre dezamăgirile pe care le-a întâmpinat în ultima poveste de iubire.

Mihai Trăistariu spune totul despre problemele în dragoste

Au trecut 7 ani de la despărțirea lui Mihai Trăistariu, iar de atunci cântărețul spune că nu și-a mai găsit iubirea. Artistul recunoaște că se implică prea mult în poveștile de iubire și are așteptări prea mari de la persoanele din jur, iar aceasta ar putea fi o problemă.

„Personal sunt puțin cu un picior în groapă, în sensul că am dezamăgiri, am deziluzii. Prima relație a durat șapte ani, nu mai țin relațiile ca la prima dragoste și probabil e vina mea, deși sunt un tip cuminte, devreme acasă.

Undeva e vina mea, nu-mi dau seama, poate că sunt prea moale cu ele și nu mă impun, m-am gândit și la asta, dar nu mai disper neapărat. Pretendente am, de scris, îmi scriu, dar nu mai am eu curajul să mă bag într-o relație.

Prefer așa chestii fugitive, cu cine merită. Aproape că mi-am băgat în cap că la un an, doi, oricum se termină”, a povestit el, la Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

Mihai Trăistariu, probleme cu depresia după despărțire

Cântărețul a vorbit și despre o depresie cu care s-a confruntat după ce a rupt logodna. Trăistariu a ajuns la vârsta la care spune că cel mai bine este ca doi oameni să fie mai mult timp împreună și abia apoi să facă pasul cel mare.

„M-am logodit în 2009 și cu logodnă cu tot firul s-a rupt. Cred că trebuie să stai cu persoana trei, patru ani așa și dacă vezi că vă înțelegeți, atunci fă pasul.

Am avut depresie după o despărțire și nu am dat vina doar pe ea, am zis că așa e viața. Aveam așa o tristețe, nu mai voiam absolut nimic, nu mai aveam niciun plan, nicio motivație, nu mai voiam nimic. Nu mai aveam chef de nimic”, a declarat cântărețul, potrivit sursei citate mai sus.