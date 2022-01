Mihai Trăistariu, revoltat de factura la curent. Are de plată o sumă cât un salariu

Mihai Trăistariu completează lista vedetelor revoltate de factura la curent. Artistul recunoaște că a avut o sumă colosală de plătit, iar dacă ar mai adăuga și factura la curent, spune că banii lui se dus de tot pe apa sâmbetei. Vedeta are de plată la gaze, pentru o lună, o sumă cât un salariu.

Mihai Trăistariu a avut parte de vești proaste, chiar la început de an. Când a primit factura la gaze, cântărețul a rămas mască. Pentru accesași perioadă a anului, înainte, plătea aproximativ 700 de lei.

Mihai Trăistariu este revoltat de factura la curent

Cântărețul a dus-o mai greu cu banii, din cauza pandemiei și a lipsei concertelor, dar recunoaște că a avut variante de rezervă. El are o școală de muzică, iar cursurile le ține într-o casă de câteva camere. Totuși, factura la gaze pentru acel imobil l-a lăsat cu gura căscată.

„Eu mă declar un mic întreprinzător, mai ales din pandemie, de când artiștii sunt puțin chinuiți și sacrificați. Și, atunci, trebuie să găsesc soluții. Eu am o școală de muzică de opt ani, iar de doi ani am cumpărat, cu împrumut la bancă, o clădire pentru a câștiga mai mulți bani. Factura, anul trecut, nu a trecut de 700 de lei, factura la gaz, în cea mai geroasă lună. Iar în decembrie, luna trecută, 2.380! Evident că am înghețat!

Sunt câteva încăperi, câteva camere. Dar repet, pe același ger, anul trecut, dădeam 700 de lei maximum.

La gaz este factura. Am dat telefoane către ei, să-mi explice, m-au purtat de la un telefon la altul, cum fac ei, ca să scape de noi. Nu am abandonat ideea, dar nu găsesc soluții, nici nu prea văd, sincer”, a spus Mihai Trăistariu, la Antena 3.

Facturile, o problemă pentru Mihai Trăstariu

Cântărețul spune că după ce plătește toate taxele, mai rămâne cu suma de 1.000 de euro din școala de muzică, iar dacă facturile sunt așa mari, toți banii lui se duc pe apa sâmbetei.

„Pentru că profitul școlii mele nu e vreo avere! După ce îmi plătesc toate taxele, mie îmi rămâneau vreo 1000 de euro. Ori dacă ei îmi pun 2400 de lei, plus 1000-1500 curentul, s-au dus banii pe apa sâmbetei.

Și atunci o să vin cu bani de acasă. Ne vor falimenta pe toți! Afacerile mici vor pica, dacă gazul și curentul dărâmă cheltuielile”, a mai spus artistul, la Antena 3.