Mihai Trăistariu a șocat din nou. Artistul se gândește la criogenarea corpului: „Vreau sa fiu trezit peste 1000 de ani”

Mihai Trăistariu vine cu anunțuri șocante. Interpretul a mărturisit că nu vrea să moară. Artistului i-ar plăcea să fie criogenat. Tânărul este de acord ca trupul lui să fie înghețat.

Mihai Trăistariu, declarații bizare

Cântărețul spune că a citit mult despre criogenarea corpului uman. Bărbatul își asumă riscurile și vrea să fie trezit peste o mie de ani. Trăistariu recunoaște că nu vrea să mai prindă perioada războaielor. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Nu vreau sa mor așa degeaba. Acum, in momentul in care te dezghețată nu poți sa trăiești, însă peste ceva ani o sa se poată. Tu in momentul ala ți se oprește inima. Vreau sa fiu trezit peste 1000 de ani, cred ca zburam atunci. 1000 sau 100 nu știu. E o dilema mare, dacă vor fi războaie și așa mai departe. Mă mai gândesc eu!”, a explicat Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu a rămas fără bani

Pandemia mondială de coronavirus a adus schimbări în viața artiștilor. Vedetele nu mai sunt atât se solicitate și se confruntă cu problemele financiare.

Mihai Trăistariu a recunoscut, recent, că suferă mult din cauza restricțiilor impuse. Interpretul nu mai are multe concerte și se confruntă cu lipsa acută de bani.

Vedeta a fost nevoită să-și vândă terenul pe care îl deține la Mamaia. Artistul a primit șapte apartamente și a reușit să facă fața dificultăților financiare.

„A venit pandemia, m-am blocat complet și nu mai aveam nicio sursă de venit. Am rezistat cu depozitele mele până prin luna mai, dar am fost nevoit să fac un schimb cu un teren pe care-l aveam la malul mării, în Mamaia Nord, cu șapte apartamente acolo”, a mai spus Mihai Trăistariu, citat de cancan.