Momentul emoționant al împăcării dintre Andreea Bălan și tatăl său. „Tata, te-am căutat în mulți oameni din viața mea!”

Pe 16 octombrie, la Sala Palatului, a avut loc concertul aniversar al Andreei Bălan, intitulat „Povestea sufletului meu”. Artista a urcat pe scenă alături de tatăl ei, Săndel Bălan, autorul celebrelor piese Andre „Lasă-mă, papa, la mare!” și „Moșule, ce tânăr ești!”. Cei doi au vorbit despre iubire și iertare și și-au făcut declarații emoționante.

Andreea Bălan – despre vindecare, pe scena Sălii Palatului

a pregătit pentru fanii săi un moment de-a dreptul emoționant. Artista și tatăl său au cântat împreună piesa „Flori de tei”, dar nu înainte ca artista să țină un scurt discurs despre vindecare, iubire și iertare, după ani și ani de conflicte și reproșuri între cei doi. Andreea Bălan a recunoscut în fața familiei și a publicului său ce rol important are momentul artistic cu tatăl său în procesul său de vindecare.

„Acest moment mă vindecă pe mine, în totalitate, este un moment despre iertare și nu despre orice fel de iertare. Trebuie să iertăm cu toată ființa, să dorim binele tuturor. Doar prin iertare și prin iubire putem fi împliniți cu adevărat. Indiferent de greșeli, trebuie să iertăm și să iubim necondiționat.

Pentru mine, este cel mai greu moment, este momentul meu vindecător. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru tatăl meu, Săndel Bălan! Mulțumesc tati, datorită ție sunt puternică și am reușit. Toată viața mea te-am căutat în mulți oameni. Nu mi-am dorit decât ca tu și mama să fiți mândri de mine!”, a spus artista pe scena.

A venit și răspunsul din partea tatălui său, vizibil emoționat și cu lacrimi în ochi.

„Sunt mândru de tine, te iubesc, Andreea!”

„Niciodată nu am fost supărat pe ea”

Duetul celor doi, cântând piesa „Flori de tei”, a impresionat întreaga sală, fiind considerat de mulți, momentul serii. Ulterior, Săndel Bălan a ținut să lămurească mai multe aspecte despre relația dificilă și conflictele care au existat între cei doi și care, au fost făcute publice de cântăreață, de-a lungul timpului.

„Nu consider că eu și Andreea am fost certați, au mai fost, da, reproșuri, dar eu niciodată nu am fost supărat pe ea. M-a bucurat atât de mult când a zis că m-a căutat în oamenii din viața ei. Mi-a spus că forța îi vine de la părinții care au fost în spate și au sprijinit-o. Ea este totul pentru mine, o iubesc!”, a mărturisit Săndel Bălan, pentru .

Povestea piesei „Flori de tei”

Săndel Bălan a povestit istoria piesei „Flori de tei”, cântată împreună cu fiica sa, și devenită un simbol al împăcării,

„Piesa nu este compusă de mine, ci de Costel Iordache, eu am cântat-o, în tinerețe, la Galați, unde am avut trupă. Apoi, am transformat-o, din folk, în muzică dance, pentru Andre, a avut și un videoclip, foarte scump, de 11.000 de dolari. Lumea s-a ridicat în picioare, ne-a aplaudat. După , nu am mai compus pentru fiica mea, las la latitudinea ei să-și aleagă piesele și compozitorii”, a povestit tatăl artistei.

Andreea Bălan l-a acuzat pe tatăl său că i-ar fi luat banii care îi reveneau din muzică

Andreea Bălan a povestit de mai multe ori despre scandalurile cu tatăl ei, Săndel Bălan, din vremea când acesta era impresarul și compozitorul trupei Andre:

„Eu, la 18 ani, m-am trezit că nu am nimic, după un milion de discuri vândute. Am fugit la București, am stat într-o garsonieră și mi-am luat un Peugeot în rate”, povestea aceasta, la PRO TV, în urmă cu câțiva ani.