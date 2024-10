Cum se înțelege Andreea Bălan cu mama fiului lui Victor Cornea. „Suntem o familie mare”

sunt îndrăgostiți lulea unul de celălalt și formează una dintre cele mai frumoase perechi din showbiz-ul românesc. Aceștia s-au integrat foarte repede unul în viața celuilalt, având în vedere că fiecare are copiii din alte căsnicii.

Relația dintre Andreea Bălan și mama lui Luca

Cântăreața are două fete din relația cu George Burcea și Victor Cornea are un băiat pe nume Luca, din relația anterioară. Între Andreea Bălan și tatăl fiicelor lor relația nu este atât de bună, dar la sportive lucrurile stau altfel, informează

Ba mai mult, a cunoscut pe fosta iubită a lui Victor Cornea, iar acesta a rămas în relații bune cu mama copilului său. Astfel, cântăreața se înțelege și ea cu mama lui Luca.

„Are un băiețel, Luca, care are 11 ani. Nu este băiețelul meu, este educat foarte frumos de mama lui, Irina și suntem o familie mare și când ne întâlnim toți e foarte frumos”, a declarat Andreea Bălan.

Vor mai face copii

Având în vedere că amândoi au copii din relații anterioare, cei doi au decis că nu vor mai face copii pentru că sunt mulțumiți cu viața pe care o au acum și nu cred că mai este necesar ca familia lor să se mărească în viitor.

„Am stabilit lit că nu mai facem copii. El are deja un băiețel de 11 ani, eu am două fetițe. El mai are 10 ani cel puțin în care o să fie pe drumuri, plecat. Și atunci un copil nu își are rostul. Și nici eu nu îmi mai doresc. E greu să crești doi copii, nu e ușor. Costuri și așa.(…) Băiețelul lui, Luca, vine des la noi”, declara Andreea Bălan.