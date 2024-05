Decizia luată de Andreea Bălan pentru trupa Andre. În ce relații se află cu prietena ei și fosta colegă de scenă

a vorbit despre decizia ei de a readuce pe scenă trupa Andre. Astfel că, a reluat legătura cu vechea sa prietenă și colegă de scenă, Andreea Antonescu. Iubita lui Victor Cornea a dezvăluit și motivul pentru care relația celor două s-a răcit după participarea la concursul America Express.

Deciziile luate după un moment dificil din viața ei

a luat decizia de a reînvia trupa Andre și de a relua legătura cu fosta sa colegă de scenă, în urmă cu cinci ani, când a născut prin cezariană și a fost la un pas de a-și pierde viața, conform

Artista a dezvăluit, în cadrul podcastului „Lucruri simple” moderat de Horia Brenciu, că această decizie a fost luată la scurt timp după ce a trecut prin momentul critic al unui stop cardiac.

„17 ani n-a existat trupa Andre și câțiva ani, vreo 5, 6, 7 ani din anii ăștia nu am vorbit. După ce s-a terminat la vremea respectivă, o perioadă lungă nu am vorbit. Apoi ne mai întâlneam, dar nu s-a pus problema refacerii trupei. Ne mai întâlneam, mai ieșeam la cafele, ne mai povesteam, dar nu am fost niciodată foarte apropiate. Și apoi, când am avut stopul cardiac, s-a întâmplat ceva în subconștientul meu, că de acolo a început și evoluția mea spirituală, de acolo m-am transformat.

Deci asta acum cinci ani când s-a născut Clara. Și a doua zi, noi nu ne vorbeam de doi ani deja, ne certaserăm că trebuia să cântăm la un moment dat la un festival foarte mare și a fost o chestiune de organizare și ne-am certat că eu voiam ceva, ea voia altceva. (…) Am avut stopul cardiac și a doua zi când am ieșit din comă pur și simplu mi-a venit să fac două lucruri: să îl sun pe tatăl copiilor mei (n.r. George Burcea) și să-i zic hai să facem o nuntă, că noi nu eram căsătoriți și am sunat-o pe Andreea cu care nu mai vorbisem de de doi ani, să refacem trupa Andre”, a declarat Andreea Bălan.

În ce relații se află Andrele

Vedeta a transmis că ea a decis să părăsească trupa Andre după participarea la concursul America Express unde a făcut echipă cu Andreea Antonescu. Bălanca a spus că relația lor s-a mai răcit și că fiecare își vede de viața ei.

„A fost ceva karmic de rezolvat și cred că noi am rezolvat karma asta în America Express, când am fost cu adevărat împreună și acolo s-a închis capitolul. Acolo, și eu și ea ne-am vindecat tot ceea ce aveam de vindecat, iar acum suntem foarte bine, dar separat. Adică ne vedem, ne salutăm, dar nu mai mult pentru că fiecare a evoluat emoțional, spiritual, în direcții complet diferite”, a mai spus Andreea Bălan.