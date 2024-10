Motivul pentru care CRBL a divorțat de prima soție, Andreea. Chiar ea a spus de ce au decis să se separe: „M-am săturat până peste cap”

. Cântărețul a publicat un mesaj pe Instagram, unde a anunțat despărțirea.

Cum a anunțat CRBL că s-a despărțit de Elena

„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alesiei. Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună. În această perioadă de schimbare, ne angajăm să menținem un cadru de respect și armonie, cu prioritatea de a asigura un mediu sănătos și echilibrat pentru creșterea și dezvoltarea copilului nostru. Vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a copilului nostru în această perioadă sensibilă. Nu vom oferi detalii suplimentare în afara acestui anunț. Vă mulțumim pentru susținerea și înțelegerea voastră în aceste momente dificile. Cu respect și recunoștință, CRBL și Elena”, a scris el pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram

CRBL a mai fost căsătorit cu Andreea. Motivul pentru care au divorțat

Puțini sunt cei care știu că a mai fost căsătorit timp de 7 ani, înainte să o cunoască pe Elena. Artistul a fost căsătorit cu Andreea, însă, în 2004 cei doi au decis să se despartă.

Chiar Andreea a spus la acea vreme motivul pentru care au decis să divorțeze:

„M-am săturat până peste cap de asocierea cu Eddie C.R.B.L. Am fost prieteni, ne-am căsătorit pentru că ne iubeam și pentru că așa am avut noi chef la 20 de ani, ne-am iubit că niște oameni normali, cu casă/chirie/cățel/certuri/gelozii și alte acareturi. Ne-am despărțit într-o zi în care am realizat că viețile noastre nu mai erau în registrul „viața noastră”, ci se despărțiseră undeva și aveam două drumuri total separate: „viața mea” și „viața lui”.”, a spus atunci Andreea când au decis să divorțeze.

CRBL și Andreea s-au văzut prima dată în orașul lor natal, Pitești, iar când s-au căsătorit erau extremi de tineri.