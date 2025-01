Motivul pentru care Gabriela și Dani Oțil ar divorța: „Atât de gravă ar fi situația”

și formează un cuplu de peste 6 ani. Cei doi au împreună și un băiețel, pe nume Tiago.

Gabriela a mărturisit că nu ar participa niciodată la emisiunea pe care soțul său o prezintă, și anume, la „Power Couple”. Ea a spus că probabil s-ar ajunge chiar și la divorț în cazul în care ar participa împreună.

De ce nu ar participa Gabriela la emisiunea moderată de soțul ei

Soția moderatorului TV susține că partenerul ei nu ar fi de acord să participe la un show similar precum cel pe care-l prezintă pentru că este prea competitiv.

Dani Oțil ar lua mult prea în serios astfel de provocări și nu s-ar lăsa până n-ar câștiga, susține soția lui. În schimb, Gabriela spune că ea nu ia lucrurile prea în serios de fiecare dată, pentru că știe să se mai și distreze.

”Nu aș merge niciodată cu el la nicio emisiune de niciun gen, care să implice un concurs. Dani e extrem de competitiv și nu știe să se joace, și eu sunt competitivă, dar mă mai și joc și știu să nu iau lucrurile chiar atât de serios. Am divorța instant, nu că ne-am certa, am divorța direct, atât de gravă ar fi situația”, a mărturisit soția lui Dani Oțil pentru

„E dureros când vezi că primești atâtea mesaje”

Gabriela Prisăcariu a mai spus că este afectată de comentariile negative pe care le primește în mediul online, oricât de mult ar încerca să nu le bage în seamă.

”Să știi că oricât de mult încerc să nu mă atingă aceste lucruri, nu au cum să nu o facă, iar câteodată chiar mă deranjează și mă întreb dacă sunt o mamă bună, oare chiar am procedat greșit, dar nimeni nu știe ce e în casa noastră și cum ne organizăm noi. Cineva chiar ne certa că și ne spunea că ne puteam lua oricând o vacanță doar noi doi, dar nu de Crăciun.

Așa a fost timpul nostru, așa am putut, Dani nu își poate lua liber în altă perioadă a anului, noi avem doar două vacanțe pe an, ne-am organizat și în funcție de programul bunicilor. Nu e că așa am vrut noi, așa ne-am organizat noi. E dureros când vezi că primești atâtea mesaje, te gândești că măi, oare chiar am greșit?!”, a mai spus Gabriela pentru aceeași sursă citată.