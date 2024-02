Motivul pentru care Roxana Nemeș nu regretă că a fost eliminată de la „Survivor All Stars”: „În fiecare zi m-am rugat să...”

Roxana Nemeș s-a văzut nevoită să părăsească din motive medicale. Chiar dacă a luptat din răsputeri pe traseele din Dominicană, vedeta nu a mai putut continua din cauza problemelor de sănătate. Nemeș s-a făcut remarcată publicului după ce a participat la „Bravo, ai stil”, iar de atunci este urmărită pe Instagram de peste 200.000 de persoane.

Roxana Nemeș, fără regrete după eliminarea de la „Survivor All Stars”

Vedeta nu se simțea foarte bine, așa că medicii nu i-au mai permis să intre pe traseu. După mai multe investigații, doctorii i-au transmis că cel mai bine este să meargă acasă, având în vedere că , o boală care afectează doar femeile.

Acum, Roxana Nemeș spune că nu regretă că a fost eliminată din competiție, pentru că organismul ei dădea semne că este afectat. După revenirea din Dominicană, fosta concurentă de la „Survivor All Stars” a mers la medic, care i-a administrat un tratament.

„Nu sunt absolut deloc dezamăgită! Din contră, îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru faptul că m-a scos de acolo, la momentul potrivit! Am avut o problemă, dar am făcut tratament și acum sunt foarte bine. Sunt sănătoasă. Tot rău spre bine. Clar a fost Dumnezeu și m-a păzit de ce era mai rău. Eu în fiecare zi cât am stat în competiție, m-am rugat să stau atât cât trebuie, încât să nu fac rabat la sănătate. Să plec acasă sănătoasă. Și așa a fost. Am ieșit în momentul potrivit. Mi-aș fi dorit să am și al treilea duel și să ies jucând, dacă era să ies, dar a fost așa cum a trebuit să fie”, a mărturisit Roxana Nemeș, pentru .

Câți bani a primit Roxana Nemeș pentru participarea la „Survivor All Stars”

Deși a participat doar patru săptămâni la „Survivor All Stars”, Roxana Nemeș . După ce a trecut prin cele mai grele condiții precum foamete, ploaie, stres, probe dificile, vedeta a primit 5.000 de euro pe săptămână. Astfel, în urma celor patru săptămâni, Nemeș a primit 20.000 de euro.