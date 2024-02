Cu ce boală se confruntă Roxana Nemeș, fostă concurentă la „Survivor All Stars”: „Sunt foarte puțini doctori care își dau seama...”

Roxana Nemeș a părăsit joi seara, 8 februarie, din motive medicale. Deși a luptat din răsputeri pe traseele din Dominicană, vedeta nu a mai putut să continue cursa pentru marele premiu din cauza problemelor de sănătate. De-a lungul timpului, Roxana Nemeș s-a făcut remarcată și prin participarea la concursul „Bravo, ai stil”. De atunci, ea se bucură de o comunitate de peste 200.000 de urmăritori pe Instagram.

Chiar dacă a trecut printr-o intervenție chirurgicală, durerile i-ar fi reapărut, motiv pentru care specialiștii au decis că este mai bine să se retragă din competiție și să meargă acasă.

Boala de care suferă Roxana Nemeș

După ce pentru a doua oară provocarea „Survivor All Stars” și a mers în Dominicană, Nemeș s-a văzut nevoită să părăsească competiția din cauza problemelor medicale care ar fi reapărut.

Vedeta nu se simțea bine, motiv pentru care nu i s-a mai permis să intre pe traseu. În urma mai multor investigații, medicii au decis că cea mai bună decizie e să meargă acasă. În trecut, Nemeș spunea că se confruntă cu endometrioză, o boală care afectează doar femeile.

„Acesta a fost motivul pentru care am și spus public că am suferit de endometrioză. Pentru că, din păcate, suferă foarte multe femei de boala asta și nu știu ce au. Sunt foarte puțini doctori care își dau seama că este vorba de endometrioză. Acum sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu! Eu nu sunt pro operații. Dar, din păcate, când vine vorba despre endometrioză, nu există altă soluție.

Așa că, dacă le pot da un sfat femeilor, este acela de a merge neapărat la un control, să-și facă investigații, să aibă grijă de ele și de sănătatea lor. Și referitor la copil, Dumnezeu știe cel mai bine când e momentul să vină. În cazul meu, endometrioza a fost într-un stadiu mic. Deci nu afecta neapărat o sarcină. La mine, era vorba despre dureri cronice”, a mărturisit Roxana Nemeș, scrie .

Cum a reușit să slăbească înainte de plecarea la „Survivor All Stars”

Înainte de a pleca din nou în Dominicană, Roxana Nemeș a mărturisit că ultima parte a anului trecut a fost destul de aglomerată, motiv pentru care , deși este conștientă că nu a fost sănătos ce a făcut.

„Sincer, nu am timp să mănânc, recunosc. Nu este foarte sănătos, dar în ultimul timp am avut o perioadă… cred că cea mai aglomerată din an. Îmi place să fiu într-un ritm alert. Nu-mi acord timpul necesar poate să am mai multă grijă de mine, dar e bine. Și am ținut și o dietă.

Oamenii o să vadă pe Instagram la mine dacă se uită. Eu nu am mai ținut dietă de vreo 10 ani. Am slăbit din cauza faptului că nu am timp să mănânc… mănânc prostii, mănânc și puțin și așa mai departe.

Am zis că am nevoie de vitamine și nutrienți din ceva și mi-a plăcut treaba asta când am auzit, și de aceea mi-a plăcut foarte mult de Nupo. Mă simt superenergică”, a povestit Roxana Nemeș.