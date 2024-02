Câți bani a primit Roxana Nemeș pentru 4 săptămâni la Survivor România All Stars 2024. „A fost o onoare și o mândrie să fiu aici”

a plecat, în ediția trecută, de la Survivor All Stars 2024, din cauza problemelor de sănătate.

De ce a plecat Roxana Nemeș de la Survivior România 2024

, boală care provoacă infertilitatea femeilor. Vedeta s-a confruntat cu dureri cornice în trecut, iar problemele au reapărut în concursul din jungle. Medicii i-au recomandat că ar fi mai bine să meargă acasă, conform

Prezentatorul emisiunii, Daniel Pavel, a dat vestea tristă în ediția de joi seara. Vedeta a fost foarte emoționată și s-a abținut cu greu să nu izbucnească în plâns.

„Sunt foarte emoționată, mă țin foarte tare ca să nu lăcrimez, pentru că am iubit experiența Survivor și am iubit experiența Survivor All Stars. A fost o onoare și o mândrie să fiu aici printre cei mai buni și vă mulțumesc din suflet tuturor. Mi-am promis mie și familiei mele că nu o să fac rabat la sănătate”, a spus Roxana Nemeș, când a aflat că pleacă din emisiune.

Câți bani a primit vedeta pentru participarea la Survivor All Stars

Chiar dacă a participat doar patru săptămâni la concursul din jungle dominicană, Roxana Nemeș a plecat acasă cu o sumă uriașă de bani. Pentru că a trecut prin condiții grele precum foamete, ploaie, stres, probe dificile, vedeta a primit 5.000 de euro pe săptămână, astfel că a plecat acasă cu 20.000 de euro.