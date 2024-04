Modalitatea prin care Roxana Nemeș a slăbit înainte de plecarea la „Survivor All Stars” / Ce a declarat vedeta: „Am zis că am nevoie...”

Roxana Nemeș, una dintre cele mai cunoscute vedete din România, s-a reîntors în Republica Dominicană, , după ce a mai participat la același concurs acum trei ani. Ea s-a făcut remarcată de-a lungul timpului prin participarea la „Survivor” și la concursul „Bravo, ai stil”. De atunci, Roxana Nemeș și-a creat o comunitate de peste 230.000 de urmăritori pe Instagram și se bucură de un real succes.

Deși în Republica Dominicană, Nemeș a acceptat din nou această provocare și a dezvăluit că înainte de sărbători a slăbit. Ea a spus și cum a reușit să facă asta.

Cum a reușit Roxana Nemeș să slăbească înainte de sărbători

Roxana Nemeș a mărturisit că ultima parte a anului trecut a fost una dintre cele mai aglomerate perioade și că nu a avut timp să mănânce, chiar dacă este conștientă că nu este sănătos să faci asta. Ea a mai spus că nu are timp să aibă grijă de ea și că a ținut o dietă.

„Sincer, nu am timp să mănânc, recunosc. Nu este foarte sănătos, dar în ultimul timp am avut o perioadă… cred că cea mai aglomerată din an. Îmi place să fiu într-un ritm alert. Nu-mi acord timpul necesar poate să am mai multă grijă de mine, dar e bine. Și am ținut și o dietă.

Oamenii o să vadă pe Instagram la mine dacă se uită. Eu nu am mai ținut dietă de vreo 10 ani. Am slăbit din cauza faptului că nu am timp să mănânc… mănânc prostii, mănânc și puțin și așa mai departe.

Am zis că am nevoie de vitamine și nutrienți din ceva și mi-a plăcut treaba asta când am auzit, și de aceea mi-a plăcut foarte mult de Nupo. Mă simt superenergică”, a povestit Roxana Nemeș, potrivit

Roxana Nemeş poartă acum numai lucruri strâmte

Solista este tare mândră că a reușit să slăbească câteva kilograme înainte de plecarea la „Survivor All Stars” și că acum îi vine să poarte doar haine strâmte, ca să se vadă.

„Nu mi-a făcut foame, sunt mereu în mașină, îmi iau ceva cu mine și aia e! Nu stau să gătesc. Și cred că m-a ajutat. Nu m-am pus pe cântar să văd cât am dat jos, dar văd pe haine, pe corp. Îmi vine să port numai haine strâmte, să se vadă”, a mai spus ea.