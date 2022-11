Nea Mărin a ajuns la spital. Care sunt vedetele din noul său sezon

nu își plictisește telespectatorii, nici în privința veștilor bune dar nici în cele mai puțin amuzante. După cum se știe, artistul este prins în pentru noul sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi! Poftiți la târg” deşi, în urmă cu ceva timp, anunţa că lipsa banilor va scoate show-ul din grila de programe.

Celebrităţile din România vor fi din nou puse la treabă de Nea Mărin, susține acestea vor a organiza câte un târg dedicat meșteșugarilor din mai multe zone din ţară și, în premieră filmările ajung, în acest an, și în Republica Moldova, la Orhei și Cricova.

Nea Mărin: de la filmări,…la spital

Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu sunt câteva dintre numele de artiști care vor apărea în fața camerelor lui Nea Mărin.

„A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte!

Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat acesta, în ciuda faptului că regimul său de viață este unul destul de sănătos.

„De ani de zile îmi încep diminețile făcând mișcare. La primele ore, înot sau merg cu bicicleta.

Nu sunt un gurmand și mănânc foarte multe legume și fructe. Îmi place să îmi pregătesc singur micul dejun și cina.

De prânz se ocupă soția, iar, mesele sunt întotdeauna la ore fixe.

În fiecare dimineață la 7.00 mănânc roșie, ardei, castravete, brânză de la țară și beau o cană de ceai. Prânzul este la 13.30, iar cina la 18.30-19.00“, a mărturisit Nea Mărin, pentru