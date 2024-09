Nicio surpriză la OSCAR 2024: Filmul lui Christopher Nolan, “Oppenheimer”, marele câștigător, cu 7 premii. Barbie, premiat doar pentru muzică

de anul acesta. Echipa filmului a plecat acasă cu nu mai puţin de 7 statuete, obţinute la categoriile: Cel mai bun actor în rol principal, Cea mai bună coloană sonoră, Cea mai bună imagine, Cel mai bun montaj, Cel mai bun actor în rol secundar, Cel mai bun regizor, Cel mai bun film.

Oscarul pentru Cel mai bun film a fost câştigat de “Oppenheimer”

Oppenheimer a devenit câștigătorul cu cele mai mari încasări pentru Cel mai bun film de la Lord of the Rings: Return of the King în 2004. Este, de asemenea, primul film care a câștigat cel mai bun film, actor și actor secundar de la Ben Hur în 1960.

„Barbie” a obţinut un singur trofeu, şi anume la categoria Cel mai bun cântec original – “What Was I Made For?”. Asta deşi „Barbie” a beneficiat de nominalizări la nu mai puţin de 8 categorii.

În clasamentul statuetelor Oscar, după „Oppenheimer” urmează “Poor Things”, câştigător la 4 categorii: Cele mai bune costume, Cel mai bun design de producție, Cel mai bun machiaj și coafură, Cea mai bună actriță în rol principal şi de „The Zone of Interest”, câştigător la 2 categorii: Cel mai bun sunet, Cel mai bun film internațional.

Alte nouă producţii s-au bătut pentru titlul de Cel mai bun film: ”American Fiction”, “Anatomy of a Fall”, “Barbie”, “The Holdovers”, “Killers of the Flower Moon”, “Maestro”, “Past Lives”, “Poor Things”, “Zone of Interest”.

Cea mai bună actriță în rol principal a fost desemnată Emma Stone, “Poor Things”. Oscarul la această categorie a fost râvnit şi de Annette Bening (“Nyad”), Lily Gladstone (“Killers of the Flower Moon”), Sandra Hüller (“Anatomy of a Fall”), Carey Mulligan (“Maestro”).



Cel mai bun regizor a fost desemnat Christopher Nolan, “Oppenheimer”. Celelalte nominalizări: Justine Triet, “Anatomy of a Fall”, Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”; Yorgos Lanthimos, “Poor Things”; Jonathan Glazer, “The Zone of Interest”.

Cel mai bun actor în rol principal a fost desemnat Cillian Murphy din “Oppenheimer”. Pentru Oscarul la această categorie s-au bătut Bradley Cooper, “Maestro”; Colman Domingo, “Rustin”; Paul Giamatti, “The Holdovers”; Jeffrey Wright, “American Fiction”.

Cel mai bun cântec original a fost desemnat “What Was I Made For?” din “Barbie”. Au mai fost nominalizate: “The Fire Inside” din “Flamin Hot”, “Im Just Ken” din “Barbie”, “It Never Went Away” din “American Symphony”, “Wahzhazhe (A Song for My People)”, “Killers of the Flower Moon”.

Cea mai bună coloană sonoră îi aparţine filmului “Oppenheimer”. La această categorie au mai fost nominalizate: “American Fiction”, “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, “Killers of the Flower Moon”, “Poor Things”.

La categoria Cel mai bun sunet, Oscarul a fost câştigat de „The Zone of Interest”. Celelalte nominalizări: „The Creator”; „Maestro”; „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One”; „Oppenheimer”.

Cel mai bun scurtmetraj live-action a fost desemnat „The Wonderful Story of Henry Sugar”. Celelalte nominalizări au fost: „The After”;„Invincible”; „Night of Fortune”; „Red, White and Blue”.

Trofeul la categoria Cea mai bună imagine a fost câştigat de . Ceilalţi nominalizaţi: “El Conde”, “Killers of the Flower Moon”; “Maestro”; “Poor Things”.

Cel mai bun lungmetraj documentar a fost desemnat„20 Days in Mariupol”. Au mai fost nominalizate următoaele producţii: „Bobi Wine: The Peoples President”; „The Eternal Memory”; „Four Daughters”; „To Kill a Tiger”.

Oscarul la categoria Cel mai bun scurtmetraj documentar a fost decernat producţiei “The Last Repair Shop”. Celelalte nominalizări au fost: “The ABCs of Book Banning”; “The Barber of Little Rock”; “Island In Between”; “Nǎi Nai & Wài Pó”

Oscarul pentru Cel mai bun montaj l-a câştigat pelicula Oppenheimer. La această categorie au mai fost nominalizaţi: „Anatomy of a Fall”; „The Holdovers”; „Killers of the Flower Moon”; „Poor Things”.

La categoria Cele mai bune efecte vizuale, trofeul a fost câştigat de „Godzilla Minus One”. Celelalte nominalizări la această categorie sunt: „The Creator”; „Guardians of the Galaxy: Vol. 3”; „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One”; „Napoleon”.

Cel mai bun actor în rol secundar a fost desemnat Robert Downey Jr., “Oppenheimer”. La această categorie au mai concurat: Sterling K. Brown, “American Fiction”; Robert De Niro, “Killers of the Flower Moon”; Ryan Gosling, “ ”; Mark Ruffalo, “Poor Things”.

Cel mai bun film internațional a fost ales “The Zone of Interest” United Kingdom. Au mai fost nominalizate la aceeaşi categorie: “The Teachers Lounge” Germany; “Io Capitano” Italy; “Perfect Days” Japan; “Society of the Snow” Spain.

Oscarul pentru Cele mai bune costume merge la “Poor Things”. La această categorie au mai fost nominalizate: „Barbie”; „Killers of the Flower Moon”; „Napoleon”; „Oppenheimer”; „Golda”.

Cena a prezentat premiul pentru cele mai bune costume îmbrăcat doar cu… un plic

Înainte de a prezenta trofeul pentru Cele mai bune costume, gazda Jimmy Kimmel l-a chemat pe John Cena, aproape gol, pe scenă.

„În această seară se împlinesc 50 de ani de la unul dintre cele mai nebune momente din istoria premiilor Oscar.

La cea de-a 46-a ediție a premiilor Oscar din 1974, David Niven tocmai o prezenta pe Elizabeth Taylor când un bărbat dezbrăcat a traversat scena în fugă”, și-a amintit Kimmel. „Vă puteți imagina cum ar fi dacă un bărbat dezbrăcat a traversat scena astăzi? Am întrebat: „Vă puteți imagina dacă un bărbat dezbrăcat ar traversa scena astăzi?”. Nu ar fi o nebunie?”

Camerele de filmat l-au ochit pe Cena, 46 de ani, care se ascundea în spatele decorului. După ce Kimmel a întrebat de ce actorul nu a „alergat pe scenă”, Cena a spus că „s-a răzgândit” în legătură cu numărul lor de streaptease.

„Pur și simplu nu mă simt bine în această privință. Este un eveniment elegant. Ar trebui să-ți fie rușine acum pentru că ai sugerat o idee de prost gust”, a glumit Cena. „Corpul masculin nu este o glumă”.

Cena a continuat să meargă spre podium aproape dezbrăcat, în timp ce își acoperea zona intimă cu un plic.

„Costumele – sunt atât de importante. Poate cel mai important lucru care există”, a spus el în timp ce mulțimea râdea. „Nu pot să deschid plicul. Mă poate ajuta cineva?”

La categoria Cel mai bun design de producție, Oscarul a fost câştigat de “Poor Things”. La această categorie au mai fost nominalizate producţiile: „Barbie”; „Killers of the Flower Moon”; „Napoleon”; „Oppenheimer”.

Oscarul pentru Cel mai bun machiaj și coafură merge la echipa filmului “Poor Things”. Celelalte patru nominalizări la această categorie au fost: “Golda”; “Maestro”; “Oppenheimer” şi “Society of the Snow”.

Oscarul pentru Cel mai bun scenariu adaptat este câştigat de American Fiction. Celelalte nominalizări:“Barbie” ; “Oppenheimer”; “Poor Things”; “The Zone of Interest”.

Oscarul pentru Cel mai bun scenariu original a fost câştigat de Anatomy of a Fall. Celelalte producţii nominalizate la această categorie au fost: “The Holdovers”; “Maestro”; “May December”; “Past Lives”.

Oscarul pentru Cel mai bun scurtmetraj animat a fost câştigat de WAR IS OVER! Inspired by the Music of John & Yoko. Au mai fost nominalizate: “Letter to a Pig”; “Ninety-Five Senses”; “Our Uniform”; “Pachyderme”.

Cel mai bun lungmetraj animat a fost desemnat The Boy and the Heron, ultimul film al lui Hayao Miyazaki. La această categorie au mai fost nominalizate: “Elemental”; “Nimona”; “Robot Dreams”; “Spider-Man: Across the Spider-Verse”.

Oscarul pentru Cea mai bună actriță în rol secundar l-a câştigat Da’Vine Joy Randolph pentru rolul din The Holdovers. La această categorie, au mai fost nominalizate: Emily Blunt, “Oppenheimer”; Danielle Brooks, “The Color Purple”; America Ferrera, “Barbie”; Jodie Foster, “Nyad”.



Întreaga lume se aștepta ca cea de-a 96-a ediţie a galei Premiilor Oscar să-l declare pe „Oppenheimer” drept marele câştigător al serii.

Superproducţia lui Christopher Nolan, „Oppenheimer”a obţinut toate distincţiile majore ale breslei şi ale industriei – Globurile de Aur, Critics Choice, DGA, BAFTA, SAG şi PGA.

Filmul biografic de la Universal Pictures era cât pe ce să egaleze recordul stabilit de „West Side Story” din 1961, care a obţinut un număr uluitor de 10 premii, al doilea cel mai mare număr din istorie, după cum scrie Variety.