Nicolas Cage, planuri de retragere din actorie: „Vreau să îmi iau la revedere cu o notă înaltă”

Nicolas Cage, celebrul actor cu o carieră cinematografică impresionantă de patru decenii, a dezvăluit că ia în considerare retragerea din industria cinematografiei.

La aproape 60 de ani, starul își propune să se retragă cu un proiect special și să-și petreacă mai mult timp cu familia și prietenii, relatează .

„Poate că o să mai am trei sau patru filme”

Într-un interviu acordat publicației Vanity Fair, a dat de înțeles că se așteaptă să mai joace în cel mult trei sau patru filme.

Actorul, cu peste 115 filme în portofoliu, simte că și-a spus tot ce avea de spus despre cinema și interpretarea filmului.

„Poate că o să mai am trei sau patru filme. Simt că am spus ceea ce am avut de spus despre cinema. Cred că am dus interpretarea filmului cât de departe am putut‟, a mărturisit el.

Proiect apecial pentru rămas-bun

Nicolas Cage a dezvăluit că intenționează să se retragă cu un proiect special, dorind să-și ia rămas-bun de la industrie cu o notă înaltă.

„Vreau să îmi iau la revedere cu o notă înaltă‟, a declarat actorul.

simte că ar mai putea fi în formă doar 15 ani de acum înainte, astfel că își dorește să și-i petreacă în preajma celor dragi și să-și facă amintiri noi cu familia și prietenii:

„Vreau să devin mai sever și mai strict în procesul de selecție. Vreau să privesc înainte și să văd ce urmează (…) M-am gândit: Ok, tatăl meu a murit la 75 de ani, eu voi împlini acum 60 de ani. Dar sunt norocos, sper să am 15 ani buni și, sper, să îi depășesc. Vreau să petrec timp cu familia mea”, a adăugat actorul.