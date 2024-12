Nicoleta Nucă s-a despărțit de logodnicul ei. „Nu mai locuim împreună”

Nicoleta Nucă și logodnicul ei, toboșarul Alex Ursache s-au despărțit, după o relație de 7 ani. Artista a făcut anunțul pe rețelele sociale.

Cei doi erau logodiți din 2021

și-a șocat fanii cu anunțul privind despărțirea de Alex Ursache. Cei doi erau logodiți din 2021 și aveau în plan să facă o nuntă restrânsă în Italia. Artista nu a dat explicații cu privire la despărțire, susținând că lipsa de timp și alte motive pe care le știu doar ei sunt cele care au pus capac relației.

Nicoleta și Alex au fost un cuplu discret, care nu se afișa foarte des pe rețelele sociale. În prezent, cei doi nu mai locuiesc împreună, iar anunțul despărțirii a venit la câteva zile după ce aceștia s-au separat.

„Nu a fost aleasă intenționat o dată, pur și simplu am considerat că așa este corect să anunțăm această despărțire și atât. Nu am ce să spun mai mult. Nu a fost în ideea ca să am timp să mă canalizez pe repetiții, chiar nu are nicio legătură. Eu repet deja de 3 săptămâni, de aproape o lună sunt cu repetițiile zi de zi la musicalul Shrek. Nu mai locuim împreună”, a declarat Nicoleta Nucă pentru

Ce planuri are artista după despărțire

a declarat că în următoarea perioadă o să se concentreze pe cariera sa.

„Nu mi-am făcut planuri încă în sensul ăsta. Sunt mult prea prinsă cu repetițiile pentru musicalul Shrek și nu am planuri în sensul ăsta, chiar nu mi-am făcut planuri de niciun fel. Este prima dată când fac parte dintr-un astfel de proiect și o să fiu în rolurile mamei lui Shrekk, a Zânei și în una dintre scene sunt 3 șoricei orbi și o să fiu unul dintre acești șoricei. Am fost la casting mai demult, undeva prin iarnă și într-un final am fost contactată pentru a începe pe rolurile respective și de acolo a început aventura. Așa că pe 8 și 9 iunie o să ne vadă oamenii la Sala Palatului. Repetăm de dimineață, de pe la 10.00 -11.00 până seara pe la 8.00 – 9.00 – 10.00 cum prindem. Foarte multă treabă, dar îmi place extrem de mult această postură nouă pe care nu am mai explorat-o până acum, mă scoate din zona de confort, este o provocare într-un fel să și cânt să și joc și să și dansez, adică toate la un loc”, a declarat artista.