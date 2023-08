Nicoleta Nucă, despre experiența în lumea showbiz-ului: „Am muncit și am sacrificat ani...”

Nicoleta Nucă a acceptat provocarea de a fi invitata lui Cosmin Cernat la „Invitatul de 12″, difuzată duminică pe Kanal D2 și pe Radio Impuls. Artista a scos la iveală amănunte mai puțin știute din viața ei.

Nicoleta Nucă, despre lumea showbiz-ului

Nicoleta Nucă a vorbit în timpul emisiunii, despre viața din lumea showbiz-ului și despre sacrificiile și eforturile depuse pentru a ajunge la succes. Cântăreața a subliniat faptul că nu regretă nimic și că fiecare etapă a fost necesară pentru realizarea visului său, scrie .

„Lumea showbiz-ului nu este doar roz și drăguță. Nu este o lume ușoară, cea în care ne învârtim și ne facem veacul… Nu regret nimic, nu vreau să pară că mă plâng, din contră. Am muncit și am sacrificat ani și poate zile în care m-aș fi putut juca precum un copil normal ca să ajung în punctul ăsta. Dar spre asta am mers și asta mi-am dorit…”, spune Nicoleta Nucă.

Vezi această postare pe Instagram

Unde se simte Nicoleta Nucă „acasă”

se simte „acasă” în trei țări diferite, fiecare cu un rol esențial în formarea sa ca persoană: Republica Moldova, locul nașterii, Italia, țara în care s-a dezvoltat ca persoană, și România, țara în care a reușit să-și pună în practică talentul și cunoștințele acumulate.

„Pentru mine, acasă este în cele 3 țări: Republica Moldova, acolo m-am născut, în Italia m-am format din punct de vedere al personalității, am plecat acolo în adolescență…România a fost și este țara în care, în sfârșit, am reușit să pun în practică tot ceea ce am acumulat. Acasă e acolo unde sunt bine cu inima si cu sufletul”, spune cântăreața.