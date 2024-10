Noi detalii despre divorțul dintre Oana Radu și Cătălin Dobrescu / Ce spune antrenorul de fitness: „Nu am cum să o defăimez pe fosta mea soție”

După lungă perioadă de timp în care Cătălin Dobrescu și Oana Radu au format unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul din România, cei doi au ales să se separe și . Recent, Cătălin Dobrescu a dezvăluit câteva noi detalii despre divorțul de Oana Radu. Pentru moment, antrenorul de fitness nu este încă pregătit pentru a începe o nouă relație.

Ce detalii despre divorțul de Oana Radu a dezvăluit Cătălin Dobrescu

Chiar dacă nu mai sunt împreună, Oana Radu și Cătălin Dobrescu au decis să păstreze totuși o relație civilizată. Nu de mult, antrenorul de fitness a dezvăluit că niciodată nu va vorbi urât despre Oana Radu și că îi va fi alături ori de câte ori are nevoie de el.

„Dacă am divorțat, spun doar atât. Am divorțat că am considerat noi că nu ne înțelegem, iar dacă a fost vina mea sau dacă a fost vina ei niciodată nu am să spun la televizor, pentru că eu mă consider un bărbat în toate mințile și nu am să o defăimez pe fosta mea soție vreodată sau ea pe mine.

Dacă are nevoie de ajutorul meu, o să o ajut în continuare. Ea are viața ei, eu am viața mea”, a mărturisit Cătălin Dobrescu, potrivit .

Oana Radu și Cătălin Dobrescu, în aceeași casă deși nu mai sunt împreună

Celebra cântăreață a ținut să susțină recent că încă de viață, chiar dacă între ei totul s-a terminat. Oana Radu mărturisea în trecut că mai sunt câteva lucruri pe care trebuie să le rezolve.

„Da, încă locuim împreună. E mult spus locuim împreună, cel puțin eu am încercat să-mi mut puțin locuința în diferite părți. De ce? Nu pentru că nu ne-am înțelege bine, nu pentru că aș avea probleme, eu cred că nu ne vom putea desprinde dacă o să locuim împreună în continuare.(…) Nu vreau să zic asta pe post (n.r.- dacă îl mai iubește sau nu), consider că dacă am hotărât să ne despărțim, e clar că ceva acolo nu mai funcționa.

Ideea este că noi am hotărât să punem punct acestei relații și cred că dacă locuim împreună nu e ok. Momentan avem niște lucruri de împărțit, până vom decide cum le vom face, tocmai pentru că nu am rămas dușmani, nu ne grăbim, lăsăm lucrurile să se așeze, vedem cum vor decurge lucrurile și în 2-3 luni vom lua o decizie importantă”, a spus Oana Radu.