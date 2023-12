Motivul pentru care Oana Radu și Cătălin Dobrescu locuiesc în continuare în aceeași casă deși nu mai formează un cuplu: „Nu vreau să zic asta...”

Oana Radu și Cătălin Dobrescu . Chiar dacă Oana Radu este afectată de această despărțire, cei doi încă locuiesc în aceeași casă. De-a lungul timpului, cântăreața s-a făcut remarcată prin aparițiile sale la TV și prin prestațiile pe care le-a avut pe scenele din România. Totodată, Oana Radu a ajuns în atenția publicului după ce a reușit să slăbească un număr mare de kilograme.

Toți susținătorii celor doi au fost surprinși când au aflat că nu mai formează un cuplu. Până acum câteva săptămâni despre relația lor se auzeau doar zvonuri, până când au decis să anunțe oficial separarea.

Oana Radu și Cătălin Dobrescu locuiesc împreună, deși nu mai formează un cuplu

Nu de mult, încă locuiește în aceeași casă cu fostul ei partener de viață, deși între ei nu mai este nimic. Ea a mai spus că momentan mai sunt câteva lucruri de rezolvat, până ce vor lua decizia de a se separa definitiv.

„Da, încă locuim împreună. E mult spus locuim împreună, cel puțin eu am încercat să-mi mut puțin locuința în diferite părți. De ce? Nu pentru că nu ne-am înțelege bine, nu pentru că aș avea probleme, eu cred că nu ne vom putea desprinde dacă o să locuim împreună în continuare.(…) Nu vreau să zic asta pe post (n.r.- dacă îl mai iubește sau nu), consider că dacă am hotărât să ne despărțim, e clar că ceva acolo nu mai funcționa.

Ideea este că noi am hotărât să punem punct acestei relații și cred că dacă locuim împreună nu e ok. Momentan avem niște lucruri de împărțit, până vom decide cum le vom face, tocmai pentru că nu am rămas dușmani, nu ne grăbim, lăsăm lucrurile să se așeze, vedem cum vor decurge lucrurile și în 2-3 luni vom lua o decizie importantă”, a spus Oana Radu, potrivit .

Oana Radu suferă după divorțul de Cătălin Dobrescu

După trei ani în care au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc, Oana Radu și Cătălin Dobrescu au decis să pună punct relației. La început, totul a fost sub formă de zvon, însă nu de mult, vedeta a anunțat pe rețelele de socializare că nu mai formează un cuplu cu antrenorul de fitness.

„Eu și soțul meu ne-am separat! ! Sunt într-o perioadă foarte grea a vieții mele, aș putea să spun cea mai grea a vieții mele de până acum. Treaba asta m-a cam dărâmat și cel mai tare m-a dărâmat faptul că nu s-a destrămat dintr-un motiv anume”, spunea ea acum ceva timp.