Pensia rușinoasă pe care o primește Tora Vasilescu după o viață petrecută pe scenă: „Mi-a ajuns aici, mi-a rămas în gât”

Tora Vasilescu, una dintre cele mai iubite actrițe din România, a dezvăluit recent într-un interviu că, la vârsta de 72 de ani, primește o pensie considerată „rușinoasă” pentru o viață dedicată scenei și filmului. Actrița, care și-a construit o carieră de succes pe parcursul a 45 de ani a tras un semnal de alarmă privind situația economică precară din țară, relatează .

Ce pensie are Tora Vasilescu, la 72 de ani

După patru decenii și jumătate petrecute pe scenă și în lumina reflectoarelor, Tora Vasilescu primește o pensie de numai 2.350 de lei, ceea ce a descris drept „rușinos”. Actrița și-a dedicat viața artei și a oferit bucurie publicului prin rolurile sale remarcabile, dar pensia sa modestă aruncă o lumină crudă asupra condiției bătrânilor din România care se luptă să supraviețuiască cu resurse limitate.

„E adevărat că am o pensie rușinoasă. Așa ne-au răsplătit pentru faptul că am fost soldățeii în serviciul comandant? Am 2.350 de lei pensie de la teatru.

Noroc că mi s-a pus un microfon în gură și am avut ocazia. Dar ce facem? Ce fac bătrânele de pe strada mea? Oamenii pentru care am jucat și am adus bucurie. Mă rog, suntem ultimi mohicani.”, a declarat Tora Vasilescu la

Acuzări la adresa guvernanților

Actrița a răbufnit la adresa guvernanților, pe care îi consideră responsabili de situația economică gravă în care ne aflăm. Ea a mărturisit că reușește să se descurce datorită faptului că locuiește la curte și poate cultiva diverse legume.

„Am grădină, e adevărat, am solar, muncesc și îmi pun la congelator legumele toată vara. Acum ce să fac? Să renunț, să scot congelatorul?

Să scoată ei cu vaccinurile care nu mai sunt bune! Să facă economie din aceste lucruri, să facă economie din șmecherii care au luat electricitatea ieftin şi au vândut-o scump. Vorbesc în numele oamenilor! Îmi pare rău că nu pot controla emoția. Mi-a ajuns aici, mi-a rămas în gât”, a mai spus actriţa pentru sursa citată.

Tora Vasilescu consideră că românii trebuie să fie ascultați și să li se ofere soluții pentru a face față dificultăților financiare.