Pepe, atac furibund la adresa fostei soții, după ce a fost chemat din nou la tribunal: „Dacă îi dau fetele două săptămâni, nu știe ce să facă cu ele”

, celebrul cântăreț de muzică latino, în vârstă de 45 de ani, se bucură de o viață frumoasă și liniștită alături de Yasmine Ody, actuala sa soție și femeia care i-a dăruit un fiu. Însă, ieri, artistul a ajuns iar la , pentru un proces pe care Raluca Pastramă i l-a deschis.

Declarațiile lui Pepe despre proces

Pepe susține că demersurile legale la care a apelat Raluca sunt inutile, întrucât ceea ce își dorește aceasta să obțină este doar un program diferit de vizită al fetelor. Cele două fiice ale Ralucăi și ale lui Pepe, Rosa Alexandra, în vârstă de 10 ani, și Maria Pascu, în vârstă de 12 ani, locuiesc cu tatăl lor și se bucură de toată dragostea și atenția pe care acesta le-o oferă.

„În primul rând m-a deranjat faptul că a depus o ordonanță președințială fără niciun motiv! Pentru așa ceva trebuie să existe o urgență, iar asta nu există! Ca să demonstrezi urgența și pericolul trebuie să ai niște dovezi. Am înțeles azi (n.r.: ieri) din sala de judecată! Am găsit o citație în care solicită să se judece de urgență, în lipsă, pe motiv că îi împiedic accesul la copii și de 3 săptămâni ea nu a mai venit să ia copiii!

E problema ei! Avem un acord parental semnat la notar în care eu am obligația de a lăsa copiii la ea, și dacă nu ar fi solicitat și nu aș fi lăsat copiii la ea, era altceva. Eu nu îmi încălcam acordul parental, pentru că așa avem înțelegerea! Sunt de acord să mergi cu ei în vacanțe, când e ziua ta, când e ziua mea. A venit duminică să o ia pe Rosa”, a declarat Pepe, pentru .

„Nu a plătit în viața ei pensie alimentară”

Pepe a criticat-o dur pe fosta soție și a solicitat în instanță respingerea acțiunii fostei soții pentru că o consideră nefondată, mai ales că e de părere că Raluca Pastramă, care a terminat Facultatea de Drept, ar fi trebuit să știe exact ce trebuie făcut sau nu în instanță în astfel de cazuri.

„Eu i-am dat mereu fetele și acum ea nu a mai venit de 3 săptămâni să ia copiii și a venit în instanță, cu martor că nu are acces la copii. Probabil va ataca decizia. Eu am solicitat să îi respingă acțiunea, să rămână ce am stabilit noi de comun acord la notariat, acordul parental. Ea a vrut să demonteze acordul parental prin ordonanță președințială! Eu îi dau fetele în afara programului. Nu am avut niciodată intenția de a nu lăsa copiii la ea. Nu a putut să demonstreze asta judecătoarei.

Nu are ce să facă. În principiu, aberația pe care a spus-o a fost că eu nu respect înțelegerea verbală! După 4 ani nu poți să vii în fața instanței să spui că ai avut o înțelegere verbală, să spui în fața instanței că nu s-a respectat! Păi ai terminat Dreptul! Noi am avut o înțelegere verbală! Nu a plătit în viața ei pensie alimentară, dacă îi dau fetele două săptămâni nu știe ce să facă cu ele, nu știe drumul spre școală, unde ai văzut așa ceva, să stea copiii o săptămână cu o săptămână la părinți! Nu poți să pui fetele să stea așa!”, a mai mărturisit Pepe, potrivit Click.

„S-a făcut singură de râs”

Pepe se declară cel mai deranjat de faptul că Raluca Pastramă a inițiat o ordonanță prezidențială, în lipsa unei urgențe. Artistul o acuză pe fosta soție că tot acest proces nu este nimic altceva decât o simplă dorință de-ale ei și mărturisește faptul că, în cei 4 ani de zile de când sunt divorțați, Raluca nu a plătit niciodată pensiile alimentare ale fetelor.

„Ordonanța președințială presupune o urgență! Nu există nicio urgență, există o dorință de-a ei! S-a făcut singură de râs. Asta nu este ordonanță președințială, nu are cum, noi avem un acord parental.

Am semnat în aceeași zi toate actele. Negociate prin avocați și solicitate chiar de ea… Acord parental, divorț, partaj, cesiune părți sociale, promisiune de vânzare. Multe. Actul ăsta i se pare greșit acum. Penibil! Am semnat toate actele odată. Le desfacem pe toate sau încercăm să demontăm doar acordul?”, a mai declarat Pepe.

Tot artistul a mărturisit ieri că Rosa și Maria au dat și ele declarație și își doresc să rămână acasă, la tatăl lor.