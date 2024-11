Planurile lui Cătălin Scărlătescu, după 3 ani de relație cu Doina Teodoru: „Nu e că nu m-aș vedea tată. De ce nu? Se mai poate, mai e loc”

După , Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu sunt mai apropiați ca niciodată, iar el nu exclude posibilitatea de a deveni tată la un moment dat. Deocamdată, însă, cei doi s-au bucurat de concediu, iar Cătălin Scărlătescu și-a încărcat bateriile ca „să rupă toate barierele ”.

Scărlătescu: Nu e că nu m-aș vedea tată. De ce nu?

„Când am cunoscut-o, i-am spus că vreau mulți copii și o casă cu trei etaje”, spusese Scărlătescu, în glumă, cu ceva timp în urmă. Întrebat de ce planuri au acum el și Doina, după trei ani de relație, acesta a răspuns: „Acum, după trei ani de relație, nu mai vreau o casă cu trei etaje sub nicio formă! Vă dați seama, cine face curat în casa aia, Dumnezeule mare?! În loc de o casă cu trei etaje, mi-aș dori trei case mici, trei garsoniere, așa… Sau, mai bine decât atât, o barcă. Cred că o barcă e cea mai frumoasă. E cea mai interesantă casă pentru că te urci pe barcă și te trezești în fiecare dimineață în alt port”.

Întrebat dacă s-ar vedea tată, Cătălin Scărlătescu a răspuns: „La un moment dat, trebuie să te gândești la treaba asta, așa că o să știu exact, dacă o să se întâmple. Nu e că nu m-aș vedea tată. De ce nu? Se mai poate, mai e loc”.

Scărlătescu: Am o iubită foarte plimbăcioasă

Acesta a povestit și cum și-au petrecut vara: „M-am odihnit. N-am făcut altceva decât să mă odihnesc, urmând ca, în momentul acesta, să-mi recapăt toate forțele și să rup toate barierele la MasterChef. De călătorit, da, am călătorit puțin mai mult. Am o iubită foarte plimbăcioasă și mereu călătorim. Am căutat un motiv să plecăm de acasă și am ales niște țări unde n-am mai fost până în momentul de față. Am fost în Albania. Am fost la Belgrad. Ne-am dus pe genul „explorare culinară: „Hai să mâncăm și să vedem locurile de acolo!””.