Prezentatoarea TV care a renunțat la carieră pentru fotbalistul Gabriel Torje, dar s-au despărțit la scurt timp. Ce s-a întâmplat de fapt

Iulia Maria Pârlea, la vârsta de 37 de ani, renumită pentru prezentarea rubricii „Vremea” în cadrul Știrilor PRO TV, a decis să vorbească deschis despre relațiile sale anterioare. Deși puțini cunosc detalii, vedeta TV a avut relații sentimentale cu Gabi Torje și Alexandru Pițurcă, fiul celebrului antrenor de fotbal, Victor Pițurcă.

Iulia Pârlea a renunțat la carieră pentru Gabriel Torje, dar s-au despărțit la scurt timp

Iulia Pârlea (37 de ani), cunoscuta prezentatoare TV de la PRO TV, a fost întotdeauna discretă cu privire la viața sa personală. De-a lungul timpului, vedeta de televiziune a avut numai relații serioase. Printre acestea, prima ei relație a fost cu fostul fotbalist dinamovist, Gabriel Torje, iar mai apoi cu Alex Pițurcă.

Iulia și Gabriel Torje au trăit o frumoasă timp de doi ani, iar în perioada aceea, Iulia era angajată la știrile sportive de la Digi24. Cu toate acestea, pentru dragostea lor, Iulia a făcut un gest neașteptat, renunțând temporar la cariera sa și decidând să-l însoțească pe sportiv în Spania, după ce a fost cerută în căsătorie.

După câteva luni petrecute peste hotare, din nefericire, cei doi s-au despărțit. Se vehicula că el o înșelase, ceea ce a determinat-o să pună capăt logodnei. În ceea ce privește , Iulia Pârlea recunoștea că acesta este imatur și cu multe vicii, scrie .

În prezent, Iulia este la cârma știrilor meteo de la PRO TV

„Neasumat, are vicii și e imatur. Noi am fost împreună aproape 3 ani. Atunci am suferit, dar mi-a trecut între timp, m-am vindecat. S-a acoperit rana, s-a închis. Toate relațiile mele au fost serioase”, spunea Iulia Pârlea despre relația cu Alex Pițurcă, în cadrul emisiunii „La Măruță”.

În prezent, Iulia Pârlea este la cârma știrilor meteo de la PRO TV: „Nu a fost atât de simplu pe cât mă așteptam. Nu mai prezentasem rubrica Meteo, mă simțeam stângace chiar dacă eram obișnuită cu tot ce ține de televiziune. Prima dată când m-am uitat la wall-ul din spatele meu, m-a luat amețeala. A fost o mare provocare, dar am acceptat-o cu brațele deschise.

Știu că Busu este foarte iubit de telespectatori. El este unic, nu îi pot lua locul. Suntem o echipă. Busu m-a ajutat foarte mult încă de la început! În ziua în care am dat proba, el era acolo și m-a încurajat. Mi-a spus să nu mă tem de nimic, pentru că totul se învață. Acum suntem buni colegi, el este mereu pus pe glume și ne binedispune pe toți”, a declarat Iulia Pârlea pentru VIVA!