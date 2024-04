Kate Middleton se abate de la tradiție, în mijlocul chimioterapiei. Ce mesaj le-a trimis fanilor (FOTO)

Fanii familiei regale britanice au primit felicitări neașteptate de mulțumire de la Palatul Kensington pentru mesajele lor de susținere către Prințesa de Wales în timpul tratamentului de chimioterapie, marcând un gest fără precedent din partea monarhiei.

Prințesa Catherine a distribuit un videoclip sincer în care își dezvăluie tratamentul cu chimioterapie în urma unui diagnostic de cancer la începutul acestui an.

În martie, accesând platformele sale oficiale de socializare, mama a trei copii a vorbit despre provocările din ultimele luni.

Ea a discutat despre suferința unei „operații abdominale majore” la Clinica din Londra, considerată inițial a fi necanceroasă de către medici. Cu toate acestea, testele ulterioare au relevat .

Susținătorii regali au profitat de ocazia de a-și împărtăși dragostea și sprijinul față de Prințesa de Wales după ce a apărut vestea despre diagnosticul ei, trimițând felicitări cu urări la palat.

Într-o dezvoltare surprinzătoare, dar binevenită, fanii care au contactat-o ​​pe Catherine au primit un răspuns de la Kensington Place, scrie .

Un utilizator de Twitter, un fan devotat al familiei regale britanice, i-a trimis prințesei o felicitare în ianuarie, după anunțul că va fi supusă unei operații abdominale, primind un răspuns apreciat.

„În ianuarie, când am fost informați că frumoasa noastră prințesă de Wales a suferit o intervenție chirurgicală, i-am trimis o felicitare cu cele mai sincere urări ( ale familiei mele și ale mele) de vindecare și, desigur, multă dragoste”, a scris ea pe X.

„Astăzi am primit această recunoaștere frumoasă și pot spune sincer că voi prețui asta toată viața”, a continuat ea.

