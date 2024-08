Roxana Hulpe a slăbit 40 de kilograme după ce a născut. Cum a reușit: „Nu m-am chinuit, sport nu am făcut”

Prezentatoarea TV Roxana Hulpe a vorbit despre bucuria de a o avea pe Zora, fetița sa de un an și jumătate, cum își împarte responsabilitățile de familie cu soțul său, dar și cum a reușit să slăbească nu mai puțin de 40 de kilograme după

Cum a slăbit Roxana Hulpe după ce a născut-o pe Zora

„Ajunsesem la 98 de kilograme cu Zora. Am slăbit 40 de kilograme. Nu m-am chinuit, sport nu am făcut, dar am făcut foarte mult sport înainte să rămân însărcinată și înțeleg că mușchiul are memorie și înțeleg că și de aici am slăbit.

Am slăbit pur și simplu, nu m-am stresat foarte tare cu asta, am luat-o foarte natural, am reținut și foarte multă apă în sarcină, cred că 20 și ceva de kilograme erau apă. Nu prea mănânc, că stau cu Zora. (…) Dar uite că aseară am mâncat o caserolă cu prăjituri de la mama lui Bogdan, am mâncat-o pe toată”, a spus Roxana Hulpe, conform

Hulpe: E foarte greu în zilele noastre să duci o căsnicie și să fii pur și simplu mulțumit că ai toate astea

Roxana Hulpe a mai susținut că dragostea de mamă e cea mai frumoasă formă de dragoste și că , dar și stresată s-o aibă pe Zora. Prezentatoarea TV e recunoscătoare să aibă o asemenea căsnicie și, împreună cu soțul ei, se gândesc dacă vor mai avea un copil.

„Tata zice că sunt eu când eram mică. Are ochii mei și are ceva și din mama. (…) Este frumos ( ca mamă n.a). E superb, e cea mai frumoasă formă de dragoste. Nu înțelegi până nu ai copii. (…)

Ne mai gândim dacă mai facem. Teama mea e că nu voi avea suficientă dragoste pentru amândoi. E frumos, dar e și foarte greu, dacă nu accepți ajutor. Și eu nu accept.(…) Tata o împărtășește la Gilău, tata a învățat-o să se închine. (…) Eu cred că or să fie buni prieteni, se duc împreună la biserică, îi dă prescură. (…) Chiar vorbeam zilele trecute cu soțul meu, măi, ce norocoși suntem că suntem bine. E foarte greu în zilele noastre să duci o căsnicie și să fii pur și simplu mulțumit că ai toate astea. Evident că ne mai certăm și noi. Eu sunt foarte stresată cu Zora, vreau să aibă un program strict, el e foarte relaxat și de acolo”, a mai spus Roxana Hulpe, citată de protv.ro.