Sânziana Negru, prima reacție după scandalul cu punga de Lidl aruncată la gunoi. „Am văzut că s-a comentat foarte mult”

a fost protagonista unui scandal în aceste zile privid punga de produse de la Lidl pe care le-a promovat și pe care, ulterior, le-a aruncat la gunoi. Influencerul a oferit o primă reacție, în care a recunoscut greșeala făcută.

Detalii despre scandalul în care a fost implicată Sânziana Negru

Sânziana Negru a postat în această seară un videoclip în care a oferit explicații cu privire la situația de la festivalul Electric Castle. Weekendul trecut, influencerița a fost cu la festival, unde au mers la magazinul Lidl și au cumpărat mai multe produse, apoi a filmat un videoclip promoțional cu acestea, potrivit

După ce a terminat de filmat, iubitul ei a aruncat plasa cu alimente la pubela de gunoi. Acesta a fost văzut de câteva persoane aflate la festival, care au fotografiat sacoșa cu alimente, apoi au făcut public gestul. De aici, s-a inscat o întreagă controversă în mediul online, iar retailerul german a luat decizia să întrerupă colaborarea cu influencerul.

Reacția Sânzianei Negru

„Salutare. Acest mesaj este pentru voi, pentru comunitatea mea și pentru oamenii cu care am crescut și am învățat pe o perioadă un pic mai lungă decât o zi sau un scroll rapid în feedul meu. Nu o să intru în toate detaliile legate de situația din weekendul trecut. Nu pentru că ele nu ar fi importante, ci pentru că nu cred că mai sunt importante acum, când toată lumea pare că știe ce am făcut, care a fost intenția și, mai ales, adevărul sugerat. O să spun atât: am greșit, a fost un gest pripit, a fost un gest pe care noi nu l-am sesizat în momentul respectiv. Nu a fost făcut din răutate, nu a fost premeditat, nu a fost gândit și, mai ales, nu a fost un gest făcut din nepăsare față de risipa alimentară.

Am văzut că s-a comentat foarte mult în lipsa de autenticitate. Și autenticitatea este o valoare în care eu cred foarte mult. Pot să înțeleg de ce o parte dintre voi nu credeți asta. Mai cred și că fiecare are discernământ să creadă și să înțeleagă ce consideră. Eu nu cred că putem să punem semnul egal între a avea o valoare și a face o greșeală.

Bineînțeles că încerc să mă educ în subiectul risipei alimentare și dacă pe viitor voi putea contribui într-un mod pozitiv la acest fenomen o voi face. Mai cred că educația se face cu blândețe și dragoste, nu cu ură și furie, iar pentru aceia dintre voi care au lăsat mesaje jignitoare pentru gestul nostru, vă doresc să aveți parte de iubire în viața asta, pentru că este lucru de care avem cu toții nevoie ca să evoluăm.

Poate vise pare că mesajul acesta a venit târziu, zilele acestea au fost ca un moment de freeze pentru mine în care am stat să mă adun și să formulez un gând. Și vreau să mulțumesc persoanelor care au lăsat aici, și nu puține, mesaje de susținere și m-ați făcut să mă simt recunoscătoare că sunt acceptată ca un om, nu ca o mașinărie perfectă care nu se strică niciodată, așa că mesajul ăsta este în primul rând pentru voi și, încă o dată, vreau să vă asigur pe aceia din comunitatea mea, cre sunteți aici de ani de zile, că risipa alimentară nu este un obicei pe care eu îl practic și cam atât”, a spus Sânziana Negru.