Secretul Alexiei Eram pentru o siluetă de invidiat. Ce dietă urmează fiica Andreei Esca pentru a se menține în formă

Alexia Eram este una dintre cele mai frumoase și atrăgătoare vedete din lumea mondenă. Fiica Andreei Esca , merge la sală, consumă alimente care nu îngrașă și are mereu grijă să arate bine.

Foarte puțini știu că Alexia Eram a fost foarte complexată de formele pe care le avea. Aceasta a devenit și ținta glumelor răutăcioase, însă a reușit să nu mai atragă atenția la cuvinte acide.

Ce dietă urmează Alexia Eram pentru a se menține în formă

Vedeta petrece mult timp la sală de fitness, motiv pentru care are o talie de viespe și investește mult timp și bani în aspectul său fizic.

Iubita lui Mario fresh nu se rezumă doar la a face sport la sală, ci îmbină mai multe tipuri de exerciții. Tânăra merge de mai bine de un an la pilates, iar atunci când are timp, face și sesiuni de remodelare corporală la una dintre cele mai cunoscute clinici din Capitală.

și primește sute de mesaje de încurajare. Tocmai de aceea, tânăra își dorește să fie un exemplu de așa da, iar persoanele care sunt curioase de ce mănâncă ea pentru a arăta așa, au primit un răspuns. Ea postează foarte des pe pagina ei de Instagram cum merge la sala de fitness și ce mâncăruri sănătoase consumă.

De curând Alexia a postat o fotografie a unui mic dejun simplu, dar foarte sănătos, care conținea 2 felii de pâine Vita silhouette, o felie de șuncă, o lingură de conttage light, câteva de felii de ardei capia și 3-4 roșii cherry. Tânăra consumă alimente bune, care o ajută să arate uimitor, iar sportul este un alt factor foarte important pentru păstrarea siluetei.

Alexia Eram, complexată de formele pe care le avea

Se pare că Alexia Eram pe care le primea în copilărie de la prietenele ei. Tânăra își dorește în acest moment să aibă un corp perfect și a mărturisit că nu ar suporta ideea de a mai pune un kilogram în plus pe ea.

„M-a complexat chestia asta și mai plâng din cauza acestui lucru. Când eram mică niște prietene, care îmi sunt prietene și acum, pentru că atunci când sunt mici, copiii sunt sadici s-au pus într-un cerc și cântau: ‘Push, push grăsime! Push, push grăsime! Alexia e grasă’. Eu nu eram grasă. Eram un copil normal. După aceea am rămas cu complexul acesta că sunt grasă, cu picioarele grase. Am slăbit 10 kilograme anul trecut și mă simțeam foarte bine în corpul meu. După aceea aveam obsesia să nu ajung să am 5 kilograme în plus. Am chestia asta de perfecțiune, să fiu țiplă”, a explicat Alexia Eram.