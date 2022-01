Alexia Eram e de nerecunoscut! Ce și-a făcut la față: „M-a complexat chestia asta și mai plâng din cauza acestui lucru”

Alexia Eram este una dintre cele mai frumoase și atrăgătoare vedete din lumea mondenă. Fiica Andreei Esca este idolul adolescentelor și o sursă de inspirație pentru urmăritoarele care încearcă să o copieze.

Alexia Eram, intimidată de prieteni

Foarte puțini știu că Alexia Eram a fost foarte complexată de formele pe care le avea. Tânăra a devenit și ținta glumelor răutăcioase, însă, aceasta a reușit să nu mai atragă atenția la cuvinte acide. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„M-a complexat chestia asta și mai plâng din cauza acestui lucru. Când eram mică niște prietene, care îmi sunt prietene și acum, pentru că atunci când sunt mici, copiii sunt sadici s-au pus într-un cerc și cântau: ‘Push, push grăsime! Push, push grăsime! Alexia e grasă’. Eu nu eram grasă. Eram un copil normal. După aceea am rămas cu complexul acesta că sunt grasă, cu picioarele grase. Am slăbit 10 kilograme anul trecut și mă simțeam foarte bine în corpul meu. După aceea aveam obsesia să nu ajung să am 5 kilograme în plus. Am chestia asta de perfecțiune, să fiu țiplă”, a explicat Alexia Eram.

Alexia Eram, apariție de milioane în mediul online

Vedeta petrece mult timp la sală de fitness. Tânăra are o talie de viespe. Aceasta investește mult timp și bani în aspectul său fizic. Se pare Alexia nu mai este complexată de felul în care arată.

Iubita lui Mario fresh face ravagii în mediul online și primește sute de mesaje de încurajare. Internauții îi adresează cele mai calde cuvinte și nu încetează să-i facă complimente.

Alexia Eram a avut curaj să apare și fără make-up. Aceasta a postat câteva instastory-uri din sală. Internauții au remarcat că vedeta arată la fel de bine și fără machiaj. Tânăra a moștenit frumusețea de la mama sa, celebra Andreea Esca.