Ce face fiica Andreei Esca, Alexia Eram, cu 1 milion de euro

Alexia Eram, fiica vedetei Pro Tv, Andreei Esca, nu rămâne în umbra mamei. Tânăra își construiește o carieră de succes: colaborează cu branduri și își dezvoltă paginile de pe rețele sociale. Veniturile sunt considerabile. Alexia a reușit să-și cumpere și un apartament.

Întrebată de Radu Țibulcă: „Ce ai face dacă ai primi un milion de euro?”, tânăra a explicat că nu ar cheltui toți banii, s-ar gândi și la viitorul ei, la cei aflați în suferință, dar și la plăcerile ei.

Cu toate că poate să-și permită mai multe lucruri, Alexia reușește să-și facă și rezerve de bani.

„Tata m-a învățat de când eram mică să îmi pun și niște bani deoparte. Într-adevăr, eu sunt o fire care cheltuie cam mult și îmi e foarte greu să fac această decizie, dar încerc și să pun deoparte și să am tot timpul ceva. Eu sunt pe principiul că muncești pentru a avea niște bani, și banii sunt făcuți ca să îi cheltui, pentru că atunci când mori, nu o să îi iei în mormânt”, a spus Alexia Eram, care s-a ferit să dezvăluie adevărata sumă pe care a câștigat-o până acum din diferitele joburi pe care le-a avut. „Nu contează câți bani am făcut până acum, contează să fii cu picioarele pe pământ, să știi cum să-i investești. Am o casă frumoasă, plătită din banii mei, îmi permită să merg în vacanțe, să mănânc la orice restaurant aș vrea, să petrec așa cum îmi doresc și să-mi cumpăr ce-mi doresc. Cam de trei ori pe an îmi doresc să merg în vacanță”, a povestit Alexia Eram.