Selly, aproape de un accident tragic în trafic. ”Dacă mă lovea, la viteza aia, nu cred că eram bine”

Selly a dezvăluit tragedia pe care a evitat-o în ultimul moment, în traficul din București.

Cunoscutul vlogger a povestit incidentul total de neprevăzut la care a luat parte. Pe lângă faptul că a fost aproape să își piardă viața, vedeta 5 GANG a trecut printr-o spaimă de nedescris.

Acesta mergea liniștit în bolidul de lux, în timp ce un obiect masiv a fost aruncat chiar în dreptul geamului său.

Detaliile tragediei evitate în ultimul moment

„Mergeam cu mașina pe un bulevard din București și aveam geamul din dreptul șoferului deschis și din sens opus a zburat un obiect foarte greu, ori o piatră, ori ceva a sărit din linia de tramvai, ceva de genul”, a precizat vedeta, conform Antena Stars.

„A zburat spre mașină, a lovit ușa și geamul, dar a fost la câțiva centimetri distanță de a intra prin geam, și de a mă lovi direct pe mine, și dacă mă lovea, la viteza aia, nu cred că eram bine.”, a mai dezvăluit tânărul.

În urma peripeției, Selly a declarat că va lua mai multe măsuri de siguranță.

„Mi-am dat seama că a fost foarte aproape de mine. Data viitoare voi merge cu geamurile închise”, continuat vloggerul.

Achizițiile controversate ale vloggerului

Mașina pe care o conducea Selly este un bolid Mercedes în valoare de 100.000 de euro.

Vedeta a fost blamată lunile trecute pentru că, deși are o mașină atât de scumpă, a ales să se mute într-o chirie.

Selly locuiește acolo împreună cu Smaranda (iubita acestuia) și cele două pisici, pe care le-au adoptat recent.

„Într-un an, în care eu stau aici, eu cheltui practic 28.200 de euro, plus TVA. O grămadă de bani, o sumă foarte mare de bani. Așadar, de ce să plătesc an de ani acești bani și la final să nu am nimic?”, a precizat Selly pe YouTube.

El a declarat că nu planifică să se mute în propria casă și preferă să investească într-o afacere profitabilă mai degrabă.