Iulia Albu l-a făcut praf pe Selly. Motivul amuzant pentru care l-a comparat cu un bătrânel

Iulia Albu e unul dintre cei mai cunoscuți critici de modă din România. De-a lungul timpului, ea a vorbit despre ținutele multor persoane publice din România. De data aceasta, ea a comentat stilul vestimentar al lui Selly, cel mai urmărit vlogger din România.

Aceasta a avut în față o imagine cu Selly îmbrăcat într-o ținută neagră, un palton mai jos de genunchi, asortat cu șosete negre și adidași sport într-o culoare aprinsă.

„Ținutele și atitudinea lui Selly îmi amintesc foarte mult de Irinel Columbeanu. Cumva, Selly reușește să se piardă fără succes într-o mare de haine care nu îl reprezintă, aducând jertfa supremă pe altarul popularității. Dacă te îmbraci trendy sau cool, trebuie să ai grijă ca proporțiile să ți se potrivească.

Faptul că porți haine de brand sau haine care sunt în tendințe nu îți garantează neapărat succesul. În această imagine aven un eșec de Zmeura de Aur”, a spus Iulia Albu, pentru cancan.ro.

Cine este Selly, cel mai urmărit vlogger din România

Selly are 20 de ani și se bucură de un real succes în mediul online. Are peste trei milioane de abonați pe YouTube, dar este prezent și pe Facebook, Instagram și Tik Tok.

El a fost pasionat de mic de vlogging, iar părinții l-au susținut întotdeauna.

Selly a anunțat că Trupa 5GANG se destramă. Selly, Gami, Dia, Mădălin și Pain erau cei cinci membri ai trupei, după care adolescenții erau înnebuniți.

„Proiectul 5GANG va lua sfârșit la finalul acestui an. Ultimul concert îl vom avea pe 19 septembrie și ultimul mare proiect al nostru va fi filmul care va ieși în decembrie și pe care sper să îl vedeți cu toții. A fost un proiect senzațional, pe care l-am făcut alături de niște prieteni extraordinari. Pentru noi a fost superb să vă avem alături.

A fost superb să știm că am pornit din nimic și am reușit să construim treaba asta. Vă iubim pe toți, sunteți extraordinari și vreau să vă spun că ne vedem la film, în decembrie”, a spus Selly la ultimul lor concert.

Selly a renunțat la emisiunea de la Prima TV

Vloggerul Andrei Șelaru a renunțat, în luna aprilie, la contractul cu Prima TV pentru emisiunea sa, Selly Show. El a declarat, pentru Paginademedia, că decizia sa nu are legătură cupetrecerea de ziua sa de naștere, când a fost amendat pentru nerespectarea restricțiilor din pandemie.

„A fost decizia mea și numai a mea să nu mai realizez emisiunea la Prima TV. Nu mă mai regăseam în acest show. Am realizat că poate nu este momentul, chiar dacă eu mi-am dorit dintotdeauna să fac o astfel de emisiune. Poate sunt prea tânăr pentru un astfel de format. Partenerii de la Prima TV au fost extraordinari, am învățat mult de acolo, dar am realizat că sunt cel mai bine în elementul meu pe vlog. Când sunt în platou, la costum, cu toate rigorile din televiziunea, cred că nu mai am aceleași performanțe și cred că asta s-a văzut și în cifre”, a spus Selly, la vremea respectivă, potrivi sursei citate.

Emisiunea Selly Show a fost lansată în 1 decembrie anul trecut, atât online, cât și la Prima TV, și a avut un format de late-night show, cu o durată de 45 de minute.Audiența a fost în jur de 80.000 de români pe TV.