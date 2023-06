Ștefan Bănică jr. preferă naturalețea în mediul online. Ce spune însă despre Carla’s Dreams: „El e în spatele unei măști, noi nu știm cine e cu adevărat”

Ștefan Bănică jr., unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști din România, este renumit pentru sinceritatea sa debordantă. Recent, cântărețul a fost invitat în cadrul podcastului gazduit de Liana Stanciu, unde a abordat numeroase subiecte interesante. În această discuție, el a dezvăluit cum a învățat să spună „Nu” în viață și a lansat o atac subtil la adresa colegului său de breaslă, Carla’s Dreams.

Bănică Jr. nu face compromisuri

inconfundabilă și carisma sa extraordinară. De-a lungul carierei sale de peste 30 de ani, el a reușit să cucerească inimile a sute de mii de fani prin interpretările sale impresionante în concerte și piese de teatru. A devenit o adevărată legendă în industria muzicală din țara noastră și este considerat de mulți inegalabil.

În afară de pasiunea sa nemărginită pentru muzică, acesta este și devotat actoriei, televiziunii și mașinilor. Primul rol pe care l-a interpretat a fost în filmul serial „Eroii nu au vârstă”, regizat de Mihai Constantinescu, în anul 1984. De asemenea, în acea perioadă și-a învățat să spună „Nu” atunci când ceva nu îi convine.

Liana Stanciu l-a avut ca invitat special în cel mai recent episod al podcastului său pe soțul Laviniei Pîrva. Acesta a împărtășit o poveste emoționantă despre decizia sa de a refuza o ofertă de a face parte din distribuția unui film, încă de la vârsta de 14 ani.

„Instinctiv, la primul film în care m-au luat am spus nu. Am spus nu pentru că m-am simțit mințit. M-a văzut Mișu Constantinescu, mi-a zis „Ce moacă de film ai”. Aveam 14 ani când am făcut primul film. Era prieten cu tatăl meu, dar nu știa cine sunt, m-a chemat în filmul ăsta, eu am crezut că joc. M-am dat mare la bloc, le-am zis oamenilor că plec la filmări, doar că..prima zi de filmare a fost figurație și eram pe o plută, iar la sfârșitul filmării m-au uitat pe plută. Eu am zis „Băi, eu nu mai vin, eu am crezut că mă chemați să fac ceva”, și nu m-au crezut, dar nu m-am mai dus (..)

Am spus „nu” de foarte multe ori, am refuzat multe lucruri la viața mea. Nu știu dacă am regretat, probabil nimic major, am refuzat foarte mulți bani. Chiar dacă nu aveam, dar faptul că nu mă simt bine cu conștiința mea…e nu. Să nu faci compromisuri față de profesia ta, față de publicul tău și față de tine. Eu consider că nu am făcut compromisuri, nu”, a răspuns artistul, scrie .

Ștefan Bănică Jr. preferă să fie el însuși în mediul online

Continuând, gazda podcastului a abordat un subiect popular în zilele noastre – filtrele de pe Instagram. Întrebându-l pe Ștefan Bănică Jr., care este foarte activ pe rețelele sociale, dacă le folosește, a primit un răspuns detaliat din partea artistului.

să păstreze naturalețea în prezentările sale online, renunțând la utilizarea măștilor digitale. A făcut referire la colegul său de breaslă, Carla’s Dreams, care este cunoscut pentru faptul că nu apare niciodată în public fără machiajul său special.

„Păi..de exemplu..am zile în care am ochii umflați, uneori port ochelari sau ochelarii de vedere. Teatrul este una și te ascunzi în spatele unui personaj, de exemplu, Emilia (fiica mea) spunea cum ar fi să ne punem niște costume să nu ne cunoască nimeni, văzuse la petrecerea băiatului, așa e și în spatele personajului teatral, nu te cunoaște nimeni, cum e și Carla’s Dreams.

El e în spatele unei măști, noi nu știm cine e cu adevărat. E o alegere. În momentul în care te duci la un concert, eu nu mai vreau să văd un personaj. Eu vreau să fii ăla care ești!”, a mai spus Ștefan Bănică.