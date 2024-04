Suspectul pentru uciderea lui Tupac Shakur poate să-și aștepte procesul în libertate dacă plătește o cauțiune de 750.000 de dolari

Se spune că Duane „Keffe D” Davis este singura persoană încă în viață dintre cei care se aflau în vehiculul din care s-au tras focuri de armă în Las Vegas pe 7 septembrie 1996. Rapperul Tupac Shakur a murit din cauza rănilor, șase zile mai târziu. Fostului lider al benzii criminale, acuzat că a orchestrat atacul asupra rapper-ului Tupac Shakur în 1996, .

Bărbatul de 60 de ani, din Compton, California, a pledat nevinovat pentru uciderea rapperului

În schimbul cauțiunii, poate executa arestul la domiciliu cu monitorizare electronică înaintea unui proces, care este fixat pentru iunie, a decis judecătorul în cauză la ultima ședință.

Se spune că el este singura persoană încă în viață care se afla în vehiculul din care au fost trase focuri de armă în Las Vegas, Nevada, pe 7 septembrie 1996. Tupac a murit din cauza rănilor sale șase zile mai târziu.

În urma deciziei judecătorului Carli Kierny de la tribunalul districtual Clark, avocații lui Davis au declarat agenției de presă Associated Press (AP) că cred că inculpatul poate acoperi suma stabilită, în ciuda faptului că acesta a cerut o cauțiune de cel mult 100.000 de dolari.

Ei au mai remarcat că luna iunie ar putea fi un termen prea din scurt pentru proces, având în vedere cerințele de pregătire a unei apărări pentru o crimă care a avut loc în urmă cu aproape 30 de ani și, astfel, ar putea solicita o amânare.

Judecătorul, care a audiat probele la Centrul Regional de Justiție din Las Vegas, nu a stabilit o nouă dată de judecată, dar a cerut o audiere pentru a verifica cazul în februarie.

Duane e considerat un pericol foarte, foarte mare pentru comunitate

Procurorii Binu Palal și Marc DiGiacomo au susținut în timpul audierii că Davis nu a părăsit viața criminală și a făcut recunoașteri publice anterioare, inclusiv într-un memoriu scris, despre rolul său în uciderea lui Shakur. El este responsabil pentru infracțiune chiar dacă nu a apăsat pe trăgaci, spun ei.

„Există o constantă”, a spus domnul Palal judecătorului, raportat de AP. „Davis a recunoscut constant că este arhitectul crimei”. DiGiacomo l-a numit pe Davis „un pericol foarte, foarte mare pentru comunitate”.

Judecătorul a recunoscut că Davis, acum din Henderson, Nevada, „și-a câștigat existența vorbind despre viața lui trecută ca lider al South Side Crips”, o bandă de stradă din orașul său natal, Compton.

Davis a fost arestat în afara casei sale din Nevada în septembrie

Avocații lui Davis, Robert Arroyo și Charles Cano, au susținut că poliția și procurorii l-ar fi putut aresta cu ani în urmă.

Ei au mai spus că bărbatul se află într-o stare de sănătate precară după ce a fost diagnosticat cu cancer, care este în remisie, și au spus că nu va fugi pentru a evita procesul.

Arroyo a vrut să sublinieze ceea ce el a numit că este „întrebarea evidentă” valabilă din 2008 și 2009 – când poliția a discutat inițial cu Davis în Los Angeles și Las Vegas.

El a întrebat în instanță: „Dacă vinovăția lui este atât de copleșitoare, ce se întâmplă de 15 ani?”

Avocații suspectului au susținut, de asemenea, că relatările anterioare ale lui Davis cu privire la împușcarea lui Tupac au fost făcute în scopuri de divertisment și pentru a câștiga bani.



Tupac, care avea 25 de ani când a murit, este considerat unul dintre cei mai influenți rapperi ai tuturor timpurilor, cunoscut pentru hituri precum Dear Mama, Keep Ya Head Up, California Love, I Ain’t Mad At Cha și Changes.

Ucigașul său nu a fost niciodată identificat oficial, iar cazul – una dintre cele mai celebre crime nerezolvate din lume – a frustrat anchetatorii de atunci.