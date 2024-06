Teo Trandafir, despre momentele dureroase din viața ei. Cum a descoperit că fostul iubit o înșela: „L-am întrebat dar...”

Teo Trandafir, din România, a vorbit recent despre cele mai dureroase momente din viața ei, dar și despre cum a descoperit că fostul ei iubit o înșela. Celebra prezentatoare a mărturisit că niciodată nu este exclus să ajungă din nou în fața altarului.

Cum a descoperit Teo Trandafir că fostul ei iubit o înșela

Invitată în cadrul unui podcast, Teo Trandafir a vorbit despre cele mai grele perioade din viața ei. Unul dintre cele mai dificile momente a fost relația cu fostul partener, având în vedere că i-a fost infidel. Deși și-a dat seama că lucrurile dintre ei , ea totuși spera că situația se va remedia. Cei doi s-au despărțit.

„De fiecare dată altceva! Uneori n-a mers pentru că el era foarte… e în continuare… cu piciorul în prag! Nu, noi nu facem asta! Alteori pentru că nu-mi era fidel! Eu nu mă prind de chestia asta cu fidelitatea! Pe mine poți să mă înșeli liniștit! N-am nicio treabă!

Oricum, repet… nu caut! La un moment dat am simțit eu că se întâmplă neîntâmplata! Era el așa cumva… mai cu capsa pusă! Parcă mi s-a părut mie! Parcă vorbea mult la telefon, parcă nu vorbea în casă la telefon!”, a povestit Teo Trandafir, potrivit .

Cum a reușit celebra prezentatoare TV să treacă peste cele două divorțuri

Deși de multe ori a fost deschisă în privința vieții sale, Teo Trandafir a ales să fie discretă în ceea ce privește relațiile personale. Ea a fost căsătorită de două ori și are o fiică adoptată, pe Maia.

„A fost cumplit, trebuie să recunosc. Am înțeles atunci că trebuie să cer ajutor. Toți prietenii mei au venit, au făcut cerc în jurul meu și m-au scos din casă, m-au făcut să râd, ne-am uitat la un film. Încet, încet, deși probabil suferința a durat, acum nu îmi mai aduc aminte, dar ușor nu a fost, m-am agățat de tot ce am putut. Și am avut, slavă Domnului!, de ce și de cine să mă agăț”, a spus Teo Trandafir .