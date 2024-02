Detalii neștiute despre Teo Trandafir. Cum a reușit vedeta să treacă peste cele două divorțuri: „A fost cumplit”

Teo Trandafir, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, a vorbit în cadrul interviu oferit pentru despre cele două divorțuri ale sale. Se pare că acestea asupra vieții sale.

Teo Trandafir, despre cele mai grele momente din viaţa ei

În vârstă de 55 de ani, prezentatoarea de la Kanal D s-a făcut remarcată de-a lungul timpului prin intermediul aparițiilor sale la TV și prin stările bune pe care le exprimă în fața publicului său.

Chiar dacă a fost mereu deschisă în privința vieții sale, Teo Trandafir a fost foarte discretă în ceea ce privește relațiile personale. Vedeta a fost căsătorită de două ori și pe nume Maia.

Întrebată despre cât de tare a afectat-o divorțul, dar și cum a reușit să treacă peste aceste momente, aceasta a răspuns: „A fost cumplit, trebuie să recunosc. Am înțeles atunci că trebuie să cer ajutor. Toți prietenii mei au venit, au făcut cerc în jurul meu și m-au scos din casă, m-au făcut să râd, ne-am uitat la un film. Încet, încet, deși probabil suferința a durat, acum nu îmi mai aduc aminte, dar ușor nu a fost, m-am agățat de tot ce am putut. Și am avut, slavă Domnului!, de ce și de cine să mă agăț”.

De asemenea, aceasta a dezvăluit că a simțit nevoia să apeleze și la ajutorul unui specialist.

„Chiar și acum fac asta, pentru că mi se pare că să mergi la psiholog este un fel de igienă psihică pe care trebuie să ți-o acorzi. Sunt lucruri pe care, împreună cu psihologul meu, le-am redescoperit, pentru că le uitasem, le băgasem sub preș. , înțeleg să accept realitatea așa cum este și înțeleg și de ce este ea așa. Trebuie făcut, pentru că altfel bâjbâi, crezi că doar tu ai dreptate și devii neplăcut și pentru cei din jur. Îți lipsește permeabilitatea”, a mai spus Teo Trandafir, pentru sursa menționată.

Ce spune Teo Trandafir despre o nouă căsătorie

În cadrul interviului aceasta a mai fost întrebată dacă în acest moment iubește, la care a răspuns: „Ce pot spun este că am învățat până la vârsta asta că . Iau fiecare zi așa cum este, mă bucur de fiecare clipă.”

Mai mult decât atât, vedeta a ținut să precizeze că nu s-ar mai vedea soție pentru a treia oară.

„Mi se pare că este târziu. După o vârstă, îți păstrezi obiceiurile, micile tale plăceri; singurătățile tale, dar și ale partenerului trebuie respectate. Acum mai putem să ne plimbăm de mână pe sub salcâmi”, a mai declarat prezentatoarea TV.