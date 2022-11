Toni Iuruc, de nerecunoscut! Divorțul fulger de Simona Halep l-a dărâmat

Povestea de dragoste dintre Simona Halep și Toni Iuruc este deja trecut. Nimeni nu știe de ce când nici nu începuse bine. Cert este că omul de afaceri suferă foarte tare după despărțirea de tenismenă.

Toni Iuruc, trist și abătut după divorțul de Halep

Se pare că zilele trecute Toni Iuruc a surprins ieșind dintr-un restaurant de fițe cu fața lungă și trasă, semn că suferă și acum după Simona, potrivit .

La mai bine de o lună după despărțirea de dubla câștigătoare de Grand Slam, fostul soț al celebrei tenismene nu era deloc în apele lui și afișa o mină tristă și preocupată, împovărat de problemele din viața personală. VEZI GALERIA FOTO .

Acesta n-a zâmbit deloc în timp ce a discutat cu un bărbat, pentru a-și încărca mașina cu curent electric. Toni Iuruc a părut extrem de gânditor. Nu este exclus ca divorțul de „Simo” să reprezinte principalul motiv al atitudinii sale apatice.

Simona Halep și Toni Iuruc , amiabil și cu zâmbetul pe buze, pe 8 septembrie, la notar.

„Eu și Toni am decis de comun acord să mergem fiecare pe drumul său. Am rugămintea ca presa să ne respecte intimitatea și să trateze cu decență și discreție acest subiect”, a anunțat Simona Halep pe contul său de socializare, după ce a semnat actele de divorț.

Ce a spus Toni Iuruc, după ce Simona Halep a fost acuzată oficial de dopaj

„Sunt șocat, nu-mi revin de o oră, sunt șocat și iarăși șocat! Nu pot să cred așa ceva. O cunosc de trei ani pe Simona, din care minimum doi în circuit, și vă jur că această fată, fosta mea soție, este obsedată de un singur lucru: cinstea!

Poți să-i iei orice Simonei, dacă i-ai luat cinstea, corectitudinea, o omori! Nu mai e om! Nu știu ce s-a întâmplat acolo, cu acel test, dar probabil este o greșeală. Simona nu ar fi făcut așa ceva nici dacă i-ai fi tăiat mâna ca să nu mai joace tenis. , cariera ei este blazonul ei și o știu cel mai bine… Știți foarte bine că abia am terminat divorțul, aș fi putut să spun „No comment”. Nu am cum să fac așa ceva, când cunosc acest om atât de bine, când am stat cu ea atâția ani. Simona era obsedată să nu greșească.

Vă dezvălui ceva în premieră: nu bea niciodată nici măcar apă dacă sticla nu era sigilată. O desigila cu mâna ei, mereu era atentă. Vă mai spun ceva. Nu lua nici măcar o Vitamina C fără să întrebe medicul. Este bolnavă de corectitudine.

Nu pot eu să-mi dau cu presupusul ce s-a întâmplat, nu sunt specialist în antidoping, dar vă spun apăsat că Simona nu putea să facă așa ceva! Nu putea să recurgă la așa ceva. Chiar dacă ne-am despărțit, susțin cu tărie, până în pânzele albe acest lucru: Simona are un suflet curat!! Habar nu am cum a apărut povestea asta, nu sunt specialist, nu pot să dau eu verdicte. Dar pot să vă garantez un lucru, pentru că am fost non-stop alături de ea în ultimii ani, fata asta nu putea să facă așa ceva”, a declarat Toni Iuruc pentru .