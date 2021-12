Tensiunea atinge cote maxime la X Factor. Ștefan Bănică junior:”Hai să nu ne certăm”

Xfactor se apropie de marea finală. A mai rămas puțin timp și telespectatorii vor afla numele câștigătorului. Cel de-al zecelea sezon este absolut special și implică reguli noi.

Bătălia talentelor continuă la X Factor

Participanții se vor întrece în aceasta seară pentru șansă de continua lupta în cadrul concursului. Urmează semifinala X Factor. Spiritele se încing, iar lupta devine tot mai aprigă. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Vineri seara, telespectatorii vor urmări prestațiile artiștilor. Aceștia vor interpreta hituri mondiale. „Bella Ciao”, „Oh my love, my darling”, „Sorry not Sorry”, „Sign of the Times” vor răsuna diseară, la Antena 1.

Cine pleacă, cine rămâne

Momentan, echipele juraților sunt alcătuite din trei concurenți. Vedetele și-au ales favoriții care trebuie să-și câștige biletul către următorul Battle X Factor.

Jurații vor fi puși în fața alegerilor. Loredana va avea de ales între Andrei Calancea, Ștefan Doyle și Nick Casciaro. Ștefan Bănică va trebui să decidă soarta concurenților. Mihai Turbatu, Ionuț Hanțig sau Andrei Duțu?

Cine va continua lupta la X Factor. Răspunsul poate fi aflat diseară. Ediție de vineri va fi una tensionată. Jurații vor fi la un pas de o ceartă.

Părerile vor fi împărțite în rândul juraților, iar acest fapt va declanșa tensiuni la masa celor patru. „Hai să nu ne certăm și un cântec vesel să cântăm!”, va spune Ștefan Bănică încercând să liniștească spiritele.

