Yvette Mimieux a murit. Celebra actriță din „Mașina timpului” a decedat în somn

Celebra actriță Yvette Mimieux a murit la vârsta de 80 de ani. Vedeta a decedat în somn, luni seara, în casa ei din Los Angeles, informează CTV News.

Yvette Mimieux a făcut senzație în anii ’60 în pelicule de succes precum Where the boys are; The Time Machine și Light in the Piazza.

Potrivit presei din Los Angeles, actrița americană a murit în somn. Ea se afla în vila ei din Los Angeles, iar momentan nu sunt clare cauzele decesului. Actrița împlinise 80 de ani, în data de 8 ianuarie.

Frumoasa actriță a fost căsătorită de două ori, primul mariaj, alături de Stanley Donen a început în 1972 și s-a încheiat în 1985, în timp ce cea de-a doua căsătorie, alături de Howard Ruby a început în 1986.

Yvette Mimieux, roluri de senzație în clasicele anilor ’60

Filmul „Mașina Timpului”, bazat pe romanul lui HG Walles cu același nume din 1895, Yvette a interpretat rolul Weenei. Ultimul film în care ea a jucat a fost Lady Boss, din 1992.

În timpul carierei sale, vede de la Hollywood a fost nominalizată de trei ori la Globurile de Aur.