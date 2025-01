Călin Georgescu amenință UDMR, după dezvăluirile făcute de Kelemen Hunor: „Această asociație de bloc va fi evaluată foarte curând”

Călin Georgescu a declarat că UDMR este o „asociație de bloc”, care va fi „evaluată foarte curând”. Atacul vine după ce Kelemen Hunor, liderul formațiunii, a spus despre acesta că nu e ceea ce pretinde, ci „un candidat al vechiului sistem și că este susținut de o rețea de rezerviști din serviciile secrete din România”.

Călin Georgescu, amenințare la adresa UDMR

„Eu cred că daca aceasta asociație de bloc, că nu e partid, ar fi puțin evaluata, si probabil va fi foarte curând, se vor vedea multe lucruri.

Ma refer la aceasta asociație de bloc numita UDMR. Nimeni nu s-a atins de ei in 35 de ani. Nimeni nu i-a întrebat. Au fost balamaua de serviciu. Iar aceasta balama de serviciu. Deci dacă astăzi ministrul de Finanțe are dubla cetățenie, mă întreb eu cât de departe poate ajunge nimicnicia sistemului actual.

Deci nu am ce să răspund, cred că ei ar trebui să răspundă mai curând, nu eu. Eu nu am ce să răspund. Eu in fața lui Dumnezeu stau drept si îmi va fi o mare cinste să îmi întâlnesc strămoșii când va fi să fie. Ei nu pot face asta”, a susținut Călin Georgescu, la

Kelemen Hunor, despre Călin Georgescu și rețeaua Caraman

Reacția vine după ce Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat pentru că Georgescu e un ”, care a aparținut rețelei Caraman, prin intermediul mentorului său, Mircea Malița.

Mihai Caraman , lucrând pentru regimul comunist din România și pentru Uniunea Sovietică/Rusia. El a penetrat NATO în anii 50-60 și a transmis date către KGB-ul rusesc. Caraman a fost ulterior primul șef al Serviciului de Informații Externe (SIE) de după 1990.

„În spatele lui Georgescu se află o rețea de rezerviști care acoperă societatea în toate direcțiile, și aceștia și-au căutat un candidat, și au mobilizat. Pe de altă parte, în mod evident a fost acolo acel om care s-a prezentat ca anti-sistem, deși el este omul vechiului sistem, el nu este anti-sistem, el este omul vechiului sistem, întrucât el în 1986 (în perioada comunistă – n.red.) a învățat la New York și Londra, ceea ce nu a fost posibil pentru oricine, și este evident că a aparținut acelei rețele în mod dovedit, el a și declarat că mentorul său a fost Mircea Malița, care Malița poate fi descris prin rețeaua Caraman”, a spus Kelemen Hunor pentru Maszol, potrivit

Amintim, de asemenea, că a descoperit că Georgescu are o rețea de sprijin formată din foști ofițeri ai serviciilor de informații, poliției și armatei. Printre ei se numără Ioan Tarnu, fost șef al Direcției Județene de Informații Alba, o structură locală a Serviciului Român de Informații (SRI), condamnat penal cu suspendare, Sorin Chirigiu, colonel în rezervă și fost consilier juridic în Ministerul Apărării (MApN), Sabin Truță, pensionar MApN, Victor Voicu, fost șef al direcției medicale din Ministerul Apărării Naționale între 1990 și 1995, Vasile Petric, un fost polițist în Direcția de Informații și Protecție Internă din Alba, sau Florin Șinca, fost comisar-șef de poliție în Inspectoratul General al Poliției Române.