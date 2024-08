Ciolacu: Nu mai pot să rabd să-i văd la televizor că discută de unde sunt bani pentru pensionari. Măi măgarilor, oamenii ăia au construit România, sunt părinții și bunicii noștri! (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, i-a numit „măgari” pe cei care se tot întreabă de unde va avea Guvernul bani să crească pensiile în septembrie.

Ciolacu apără creșterea substanțială a pensiilor promisă pentru septembrie

„Dacă continuăm cu pomeni electorale, se duce România în cap. Mediul de afaceri vede că suntem direcționați doar pe anumită zonă, dar nici nu mai pot să rabd să-i văd la televizor că încontinuu discută de unde sunt bani pentru pensionari.

Măi măgarilor, oamenii ăia au construit România, sunt părinții și bunicii noștri!”, a declarat, sâmbătă, Marcel Ciolacu.

Pensiile au crescut cu 13,8% de la 1 ianuarie, iar de la 1 septembrie ar trebui să crească din nou, prin recalculare. Social-democrații vorbesc de , dar și de creșteri cu 70%,

Ciolacu: Recalcularea pensiilor va face dreptate pentru milioane de oameni

Amintim că, în prima ședință de guvern pe anul acesta, premierul Marcel Ciolacu că politicienii trebuie să se abțină de la a face promisiuni fără acoperire în acest an electoral, apoi a vorbit despre majorările de pensii prevăzute tot în 2024.

„Chiar dacă avem în față un an electoral deosebit de important, mi-aș dori să nu promitem nimic din ceea ce nu putem să îndeplinim. Trebuie să continuăm să punem România și românii pe primul loc în toate deciziile noastre. Primul angajament din acest an va fi pentru pensionari. De mâine va începe plata pensiilor majorate cu 13,8%. De asemenea, pentru cei care încasează pensia pe card, acest lucru se va întâmpla de zilele viitoare. E prima majorare a pensiilor din acest an, urmează recalcularea din septembrie care va face dreptate pentru milioane de pensionari”, afirmase Marcel Ciolacu, pe 4 ianuarie.