Condamnatul Ionel Arsene nu vrea să facă pușcărie pentru că e „timid” și „sensibil”. El se plânge că nu mai poate merge la petreceri pentru că nu mai are încredere în oameni (VIDEO)

Ionel Arsene, fost baron PSD de Neamț, fugit în Italia după ce a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență, se plânge că e tratat nedrept, spune că e speriat și că nu mai vrea să socializeze pentru că nu mai are încredere în oameni. Totul rezultă dintr-un raport depus de avocații lui Arsene în Italia și consultat de B1 TV.

Raportul a fost prezentat în emisiunea „Politica Zilei”, realizată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Avocații lui Arsene inventează noi tertipuri pentru a îngreuna predarea lui în România

Avocații fostului baron de Neamț au invocat starea lui psihică precară, un pretext pe care în trecut l-au folosit și alți politicieni condamnați de justiția din România.

Un raport depus de avocați sugerează că Ionel Arsene ar vrea să copieze „metoda Năstase” pentru a scăpa de executarea pedepsei, invocând în acest sens tentative de suicid.

Condamnatul penal Arsene e „sensibil”

În raport, Arsene este descris ca fiind o persoană „sensibilă”, timidă și care nu are chef să danseze sau să meargă la petreceri din cauza condamnării la închisoare: „Nu are încredere în ceilalți și nutreşte resentimente față de ei pentru că a fost tratat nedrept. Sensibilitatea lui îl face să se simtă ușor rănit. De asemenea, Ionel povesteşte experiența de a fi fost atacat, influențat și amenințat de alții. (…) Este timid și se jenează ușor în situații interpersonale. Experimentează situații noi cu aprehensiune și evită contactul cu oamenii. Are o aversiune puternică față de activitățile de grup, cum ar fi petrecerile, dansul și divertismentul social, tocmai din cauza dificultăţilor considerabile de a intra în contact cu celelalte persoane”.

Arsene mai acuză că a fost „atacat și amenințat” de alții. Și tocmai pentru că se consideră condamnat pe nedrept, perspectiva de a fi adus în România pentru a fi închis îl „sperie”.

Avocații susțin că fostul baron de Neamț ar avea acum o stare de disconfort: „Ionel experimentează o stare accentuată de disconfort subiectiv, care derivă în esență dintr-o lipsă de încredere în propriile capacităţi de a face față stresului emoțional la care este supus”.

Într-un presupus dialog cu psihologul, condamnatul penal susține că nu mai are dispoziția necesară pentru a merge la sală și nu mai are chef să meargă la restaurant : „ … Înainte vroiam să trăiesc, mergeam la sală, eram activ … spune că totul este nedrept, ceea ce i se întâmplă și că se simte și speriat … de situația de a fi trimis înapoi în România și de a nu rămâne aici aproape de rudele lui în Italia .. .pentru că nu mai are pe nimeni în România şi toţi cei dragi sunt aici … locuieşte în Italia de 5 ani şi acum viaţa lui este aici lângă familia pe care o are aici …”. „Toată situația în ansamblul ei l-a speriat … de exemplu, nu mai puteam să fac sport, nu mai aveam chef de viață … nu mai mergeam la restaurant … ”.

Ionel Arsene continuă să pretindă că ar fi fost persecutat politic: „… Am mai multă încredere în sistemul judiciar italian … am fost afectat mult din cauza abuzului pe care l-am suferit și a persecuției … vreau să rămân aici în Italia chiar dacă trebuie să primesc condamnarea aici în Italia … doar gândul de a mă întoarce la Romania mă blochează mental …”.

Arsene se declară „îngrozit”

Ionel Arsene s-a plâns și de demersurile întreprinse de Ministerul Justiției pentru a-l aduce în țară să își ispășească pedeapsa.

„Sunt un bărbat într-o situație cu probleme grave de sănătate… acest du-te-vino … m-a îngrozit … această presiune atât de mare că voi fi repatriat în țara mea a fost făcută într-un fel atât de exagerat că m-a speriat atât de tare încât m-am simțit îngrozit …”.

„Pentru că văd că justiţia românească punea atâta presiune iar sistemul abuziv a făcut această presiune puternică, a ajuns chiar și aici în Italia și au insistat în acest mod puternic … evident că nu eram într-o stare bună … “

A recunoscut că a făcut presiuni asupra Poliției în 2018

Fostul baron local a recunoscut că a făcut presiuni asupra Poliției în 2018, dar a prezentat acest lucru ca fiind ceva normal: „Secţia de poliţie era la 100 de metri de casa lui … a fost plasat în stare de reţinere într-o celulă împreună cu doi infractori … unul dintre cei doi comisese infracţiuni de omor, și-a ucis mama… celălalt își atacase fiul cu un cuțit … s-a simțit îngrozit când s-a văzut într-o celulă cu oameni care au comis infracţiuni atât de grave … deşi mai erau alte 4 celule libere, de ce nu i-au dat una goală? … din nou pentru a crea această frică … l-am sunat pe șeful poliției, pe care îl cunoșteam chiar ca fiind un înalt funcţionar și l-am întrebat de ce nu pot sta într-o celulă goală”.

O examinare psihiatrică din raport arată că Arsene nu are sentimente de nevinovăție

Examinarea psihiatrică arată că fostul baron local atribuie „valoare și un sens propriei existențe oricât de aspru a fost pusă la încercare”: „Persoana supusă evaluării reușește în continuare să atribuie o valoare și un sens propriei existențe oricât de aspru a fost pusă la încercare. Nu se identifică sentimente semnificative de vinovăție sau scăderi profunde ale stimei de sine. Se dovedeşte a fi hotărât în intenția sa de a depăși acest moment existențial dificil și, deși simte frică dacă nu teroare pentru ceea ce a suferit în România (de care se teme că s-ar putea întâmpla din nou), declară că are încredere în sistemul judiciar italian”.

„Limbajul este, per ansamblu, bine articulat și expresiv din punctul de vedere al conceptelor: nu se observă înârzieri ale timpilor de aşteptare a răspunsurilor, tonul vocii este uneori supus și uniform, dar nu reies ezitări în fluiditatea vorbirii și/sau întreruperi în timpul gândirii (…). Atent, orientat în coordonate temporal-spațiale convenționale, îngrijit ca igienă și îmbrăcăminte, disponibil pentru discuţii la care participă spontan și cu un nivel adecvat de cooperare”, mai arată examinarea.

În dosar se mai menționează că: „Cu ocazia internării în Secția de primiri urgențe a Spitalului Universitar Policlinica Umberto I din Roma, în urma evaluării psihiatrice, diagnosticul de externare a fost de «Ingerare necorespunzătoare de medicamente în tulburare de dispoziție nespecificată altfel» și nu a fost detectată nicio afecțiune psihiatrică acută astfel încât internarea în Serviciul psihiatric de diagnostic şi tratament să fie considerată necesară”.

Cum a reușit Arsene să scape de extrădare până acum

Amintim că Ionel Arsene de extrădarea în România după ce judecătorii de la CEDO El a formulat o solicitare de suspendare a predării și dispunerea unei expertize medicale prin care să se constate

De asemenea, avocații fostului baron PSD au susținut, prin presa italiană, că acesta nu poate fi predat României deoarece presupuse rapoarte psihiatrice vorbesc de „tulburare depresivă majoră de natură severă” și „ dacă cererea de extrădare va fi admisă”.

Sistemul penitenciar din România, una dintre cele mai mici rate de suicid din Europa

Sistemul penitenciar din țara noastră are una dintre cele mai mici rate de suicid în rândul persoanelor custodiate, la nivel european, arată statisticile anuale penale ale Consiliului Europei, SPACE I – 2022, pag. 6.

Mai concret, pe o scală în cinci trepte, de la „foarte scăzut” la „foarte ridicat”, România se situează în categoria „foarte scăzut”, spre deosebire de alte state, care sunt în categoria „ridicat”.