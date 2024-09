Deputata USR Oana Țoiu și-a publicat diploma de Bacalaureat. Cu ce medie a luat examenul (FOTO)

Deputata USR Oana Țoiu și-a publicat, duminică seară, diploma de Bacalaureat. Ea a dat examenul în 2004 și l-a terminat cu media generală 9,67.

Și senatorul USR Ștefan Pălărie a dezvăluit, într-o intervenție pe B1 TV, la examenul de Bacalaureat: „Media generală la Bacalaureat 9,35, Liceul Grigore Moisil, secția informatică, din București. Asta a fost. Eu pe vremea când dădea examenul de Bacalaureat, nu mă gândeam că o să fiu în politică și nu dădeam examene cu gândul cum o să-i impresionez eu pe români. Eram un elev silitor și care își vedea de treabă”.

Ciolacu spune că a luat BAC-ul cu media 7,03

Discuția din spațiul public a pornit a premierului Marcel Ciolacu, președintele PSD. El a negat categoric că ar fi dat BAC-ul târziu după terminarea liceului, cum se zvonește în spațiul public.

Ciolacu de acest zvon, dar, inițial, nu a știut să spună cu cât a luat Bacalaureatul: „Nu ştiu acum, o medie suficient de bună. (…) O să vă dau şi media, şi diploma. Nu ştiu nota, nu m-am uitat, o să mă uit. (…) M-am săturat de minciuna că nu am muncit până la 38 de ani. (…) Şi licenţa am luat-o cu aproape 9, şi Bacalaureatul”.

Liderul PSD , dar nu a publicat diploma de BAC: „Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani, când am terminat liceul, l-am luat cu media 7,03, iar dacă tot am căutat, am și diploma de licență de la facultate, unde am susținut examenul și am luat media 9. Sper că s-au lămurit din acest moment și nu o să vină cineva să mă întrebe ce culoare de pix am folosit acum 38 de ani sau ce tip de stilou am folosit la examenul de licență”.