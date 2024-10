Gabriel Zetea: PSD a demonstrat în ultimii ani că nu va face niciodată o alianță cu AUR și cu partidul SOS al lui Șoșoacă. PSD poate să fie acuzat de un blat doar cu PNL, pentru că doar cu ei am candidat împreună (VIDEO)

, vicepreședinte PSD, a avut o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Alex Vlădescu în care a spus că e un non sens să vorbești despre PSD și despre .

Zetea a declarat că Partidul Social Democrat (PSD) nu va face niciodată o alianță post-electorală cu AUR sau cu partidul lui Șoșoacă. El a subliniat că PSD a fost constant în această poziție și a menționat că, în ultimii ani, partidul a colaborat exclusiv cu Partidul Național Liberal (PNL) pentru a crea un „coridor sanitar” destinat izolării extremismului.

„Dacă PSD poate fi bănuit vreodată de vreun blat, poate să fie acuzat de un blat cu PNL”

Zetea a afirmat că PSD își propune să colaboreze doar cu partidele care împărtășesc valori pro-europene și care cred în apartenența României în NATO.

“În primul rând, sunt declarații fără sens, un nonsens să vorbești despre Partidul Social Democrat și despre AUR, în condițiile în care PSD spune extrem de clar și răspicat, ba, mai mult, a și demonstrat în ultimii ani de zile că nu va face niciodată o alianță post electorală, înainte de alegeri, cu AUR sau cu partidul SOS al lui Ivanovici Șoșoacă. Dacă PSD poate fi bănuit vreodată de vreun blat, poate să fie acuzat de un blat cu Partidul Național Liberal, pentru că doar cu PNL am candidat împreună, doar cu ei am făcut liste comune la alegerile europarlamentare, cu ei împreună am făcut un coridor sanitar pentru a izola AUR-ul și partidul SOS, împreună cu Partidul Național Liberal, la guvernare, am poziționat România ca principalul partener al Comisiei Europene și al NATO în Europa de Est.

(…) Noi credem în valorile europene, să facem alianțe electorale, sigur, asta în funcție de votul românilor, dar exclusiv cu partidele care au valori pro europene și care cred în apartenența României în NATO”.