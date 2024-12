Germania: Informările autorităților române arată că dezinformarea rusă influențează prezidențialele din România. Putin vrea să ne dezbine, dar noi rămânem puternici, împreună

Ministerul Afacerilor Externe din Germania a reacționat după ce au fost desecretizate informările serviciilor secrete românești și în alegerile prezidențiale din România.

„Informările autorităților române arată că dezinformarea rusă influențează prezidențialele din România.

Putin vrea să ne dezbine și să submineze unitatea din UE și NATO, dar Europa rămâne puternică. Împreună, ne vom proteja democrațiile de amenințările hibride”, a transmis Ministerul german de Externe, pe platforma X.

Reports by Romanian authorities that Russian disinformation is influencing the presidential elections in show: Putin wants to divide us & to undermine the unity within the EU & NATO. But Europe stands strong. Together, we will protect our democracies from hybrid threats.

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo)