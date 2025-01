Nicușor Dan acuză coaliția de guvernare că ignoră voința bucureștenilor, exprimată la referendum, prin . Prin proiectul propus de guvernul Marcel Ciolacu, Primăria Capitalei primește doar patru miliarde de lei. Suma este insuficientă pentru a finanța proiecte de investiții.

Primarul general a acuzat guvernul PSD – PNL – UDMR că nu ține cont de voința celor 500.000 de locuitori ai care au votat la . Potrivit spuselor sale sectoarele primesc bugete de cinci ori mai mari decât cel alocat Primăriei Generale.

„Votul este ignorat în proiectul de buget. Ce au votat bucureștenii acum 2 luni? Au văzut că nu e normal ca Primăria Municipiului București să aibă atribuții mai mari și sectoarele să aibă atribuții mai mici, dar sectoarele să primească de 3 ori mai mulți bani ca PMB. Proiectul de buget spune că sectoarele primesc de 5 ori mai mult decât Primăria Capitalei. Sfidează votul a 500.000 de români”, a declarat Nicușor Dan într-o conferință de presă.

Edilul a prezentat cifrele de buget din anii precedenți ca să demonstreze că sumele alocate au scăzut de la un an la altul. Astlfel, de la 6,2 miliarde de lei cât a primit în 2023, s-a ajuns la 5 miliarde în 2024, iar acum la 4 miliarde. Suma este insuficientă pentru a finanța proiecte de investiții, în condițiile în care cheltuielile cu subvențiile pentru termoficare și transport public sunt de peste două miliarde de lei.

„În 2024 am pierdut 1,2 miliarde lei şi am primit 5 miliarde şi conform proiectului de buget, în 2025 am rămas să primim 4 miliarde lei, în condiţiile în care anul trecut doar cele două subvenţii pe transport şi pe termie au fost 2,6 miliarde lei. Deci, în situaţia în care bugetul rămâne aşa cum a fost publicat aseară de Ministerul Finanţelor, Primăria Capitalei va plăti cele două subvenţii şi va face nişte plăţi curente pentru funcţionarea serviciilor, şi nicio investiţie”, a explicat Nicușor Dan.

Apelul lui Nicușor Dan pentru parlamentari

În acest context, Nicușor Dan a făcut un apel către parlamentari să propună amendamente în sensul dorit de bucureșteni la referendum. El a spus că nu are mari speranțe ca Guvernul PSD-PNL-UDMR, condus de Marcel Ciolacu să modifice proiectul în ședința de sâmbătă. În cazul în care nici amendamentele nu vor fi promovate, primarul solicită parlamentarilor să atace legea bugetului la Curtea Constituțională.

„Nu am mari speranţe, pentru că această formă de buget reflectă voinţa coaliţiei. Solicit însă parlamentarilor de bună credinţă şi special parlamentarilor de Bucureşti să voteze amendamentul care să transpună referendumul bucureştenilor. Dacă nu, solicit de asemenea parlamentarilor de bună credinţă să conteste legea bugetului naţional la Curtea Constituţională”, a mai spusnu Nicuşor Dan.

Primarul a mai spus că există două decizii ale Curţii Constituţionale, hotărârea 2 pe 2019 şi decizia 682 pe 2012, în care Curtea Constituţională spune că voinţa exprimată prin referendum este obligatorie.

„O lege care nu respectă un referendum este neconstituţională”, a subliniat Nicușor Dan.