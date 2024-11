Lansarea candidaților PNL din județul Cluj// Alin Tișe: Reforma administrației publice este obligatorie și benefică pentru cetățeni

Sâmbătă se desfășoară evenimentul de lansare a candidaților PNL din județul Cluj. Nicolae Ionel Ciucă, presedintele PNL, Lucian Bode, secretarul general al PNL, Daniel Buda, europarlamentar PNL și alți lideri locali participă la eveniment.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a subliniat necesitatea urgentă a unei reforme administrative în cadrul unui discurs recent. El a afirmat că această reformă este esențială și ar putea conduce la o revoluție administrativă care ar aduce beneficii semnificative pentru cetățeni.

„Reforma administrației publice este obligatorie. O reformă reală ar duce la o revoluție administrativă benefică pentru cetățeni. În ciuda bugetelor mici pe care le deținem la nivel de oraș și județ, România încă nu a făcut ceea ce trebuie în privința reformei administrative. Este inadmisibil să stai cu mâna întinsă la oraș sau județ, așteptând alocarea resurselor financiare de la centrele centrale,” a declarat Tișe.

Președintele CJ Cluj a evidențiat că actualul sistem de repartizare a fondurilor de la bugetul central este deficitar și nu ține pasul cu nevoile actuale ale administrațiilor publice locale.

„Ce vreau eu să spun cu asta este că, în primul rând, am învățat să facem proiecte europene și să aducem bani europeni, pentru că ne-am dat seama că modul de repartizare a banilor de la bugetul central este și în prezent deficitar pentru administrațiile publice locale. Dacă o localitate ar trăi doar din bugetul propriu, mai mult de jumătate din unitățile administrativ-teritoriale și primării ar da faliment,” a explicat Tișe.

În plus, Alin Tișe a subliniat importanța fondurilor europene și a altor surse externe de finanțare pentru dezvoltarea județelor. Deși Clujul este lider național în dezvoltare și investiții, bugetul propriu al județului este foarte mic, comparabil cu cel al unui oraș.

„Restul banilor pe care un județ îi are sunt bani obținuți din finanțări europene, împrumuturi, emisiuni de obligațiuni sau alte asemenea surse de finanțare. Deci, practic, bugetul unui județ atât de bogat ca și Clujul – și, sigur, ulterior alimentat de la bugetul de stat – este extrem de mic,” a adăugat Tișe.

Tișe a făcut apel la autoritățile centrale să prioritizeze reforma administrației publice pentru a crea un sistem mai transparent și eficient, care să sprijine dezvoltarea locală și să aducă beneficii directe cetățenilor.

„O reformă administrativă benefică este esențială pentru a asigura o alocare echitabilă și eficientă a resurselor și pentru a sprijini primarii în planificarea investițiilor. Suntem, într-adevăr, un pol regional nu doar de dezvoltare, ci și de servicii medicale, financiare, de transport, culturale și sportive. Însă, pentru ca județele să se dezvolte, este esențial să aibă susținerea necesară de la guvernul central,” a concluzionat Tișe.

Alin Tișe a evidențiat că, în acest an, județul Cluj a reușit să concretizeze ceea ce s-a dorit de mult timp: „Am trecut de la ceea ce ne doream – ‘fapte, nu vorbe’ – la ceea ce am realizat. Tot ceea ce oamenii așteptau de la noi – fapte, nu vorbe – se concretizează prin tot ceea ce are acest județ, acest furnicar de investiții, de la nivel central la nivelul comunelor.”

1200 de km de drumuri asfaltate la Cluj

Alin Tișe a vorbit și despre realizările notabile în infrastructura rutieră și de apă ale județului Cluj:

„Am realizat aproape 1200 de km de drumuri asfaltate – asta înseamnă distanța de la Cluj la Munchen. Aproximativ 250 de localități au fost atinse de aceste drumuri, fără a menționa restul drumurilor realizate în comunele dumneavoastră. Putem spune că, din acest an, ne vom apropia de 100% drumuri asfaltate județene. Vă invit să le parcurgem împreună, pentru că sunt realități, nu sunt vorbe.”

În plus, infrastructura de apă și canalizare a județului Cluj a beneficiat de cinci proiecte europene de peste 670 de milioane de euro.

„Am introdus aproape 4100 de km de rețele de apă, aproape o dată și jumătate înconjurul României, iar în ceea ce privește canalizarea, am implementat peste 1500 de km de rețele de canalizare. Am construit cea mai lungă aducțiune de apă potabilă, aproape 164 de km, și am crescut numărul populației cu acces la apă curentă potabilă de la 400.000 la 850.000. Peste 40 de localități au beneficiat de rețea centralizată de apă”, a menționat Tișe în discurs.

Investiții în infrastructura de sănătate din Cluj

Tișe a adus în discuție și investițiile făcute în infrastructura de sănătate.

„Am acordat o atenție specială infrastructurii de sănătate, convinși fiind că este cheia dezvoltării noastre. În cele cinci spitale aflate în subordinea Consiliului Județean, am investit în ultimii patru ani aproape 75 de milioane de euro. Fie că vorbim de boli infecțioase, recuperare, Spitalul de Copii, Spitalul de la Borșa și celelalte spitale din județ, toate au fost modernizate. Zilele trecute, am inaugurat primul spital de stat construit în ultimii 40 de ani în România, Spitalul de Psihiatrie Pediatrică, construit din bani europeni și din bugetul județului. Este primul spital nou, de la zero, făcut din România în ultimii 40 de ani de o autoritate publică. Ne dorim accesul legal al tuturor la servicii medicale prin Casa de Asigurări de Sănătate, nu doar pentru cei care au resurse financiare să apeleze la mediul privat.”

În materie de digitalizare administrativă, Tișe a menționat pașii importanți făcuți de Cluj:

„Astăzi, Clujul are un ghișeu unic implementat, cel mai avansat din administrația publică locală. Cetățenii pot obține online autorizații, avize multiple, cereri de finanțare, avize ISU și alte documente fără a mai fi nevoiți să umble de la o instituție la alta. Ghișeul unic va aduce o revoluție administrativă, iar Clujul va fi în curând prima instituție fără hârtii din România.”

El a vorbit și despre dezvoltarea parcurilor industriale și a aeroportului internațional din Cluj:

„Parcurile industriale găzduiesc peste 1100 de firme și 13.000 de angajați, fiind pe locul 1 în țară în ceea ce privește profitabilitatea capitalului investit raportat la costul pe loc de muncă. Aeroportul internațional din Cluj este numărul unu între aeroporturile regionale din România, după București, și continuăm dezvoltarea cu un nou terminal pentru zboruri externe și interne.”

Alin Tișe a mulțumit echipei PNL și tuturor celor care au contribuit la aceste realizări, subliniind importanța continuării pe acest drum al dezvoltării.

„Este important să continuăm pe acest drum și să asigurăm dezvoltarea întregii regiuni. Fiecare primar din această sală a contribuit la dezvoltarea județului, și împreună am făcut din Cluj ceea ce este astăzi. Mulțumim tuturor celor care au pus umărul la aceste proiecte,” a concluzionat președintele Consiliului Județean Cluj.

Cine sunt candidații de la alegerile locale din Cluj

Candidați principali care s-au înscris pentru alegerile locale din județul Cluj sunt: