Mircea Geoană: „Sunt momente extrem de complicate, mă rog la Dumnezeu ca să ne țină în siguranță”

Mircea Geoană, candidat independent cotat în exit-poll-uri cu circa 5% spune că e o seară dezamăgitoare. Deocamdată, , prezentat de B1 TV, Marcel Ciolacu (PSD) și Elena Lasconi (USR) sunt candidații care intră în finala prezidențială.

„Am rezistat unui atac extrem de dur împotriva cmapaniei mele, a familiei mele. Sunt momente extrem de complicate, mă rog la Dumnezeu ca să ne țină în siguranță. Am încercat să dau ce am învățat în ani de zile ceea ce am învățat în ani de zile de politică externă.

Dar poate nu a fost suficient. Vreau să le dau încrederea să meargă mai departe. O seară surprinzătoare și ușor dezamăgitoare pentru noi. Așteptăm rezultatele din secțiile de vot. Pentru mine prea mulți ani de politică nu fac bine sănătății, sunt decis să sprijin orice proiect nou. Votul puternic dat anti-partide este un mesaj de alarmă la adresa clasei politice”, a spus Mircea Geoană.

„Am rezistat la un atac încrucișat împotriva mea. Mulțumesc românilor că au fost aproape de mine și m-au votat. Sper ca în turul doi românii să aibă înțelepciune.

Am încercat ca ce am învățat în ultimii de ani de politică externă să dau mai departe, poate nu a fost suficient. Îi încurajez pe români să meargă mai departe.”, a mai spus .