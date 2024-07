Parlamentarii cer să lucreze online, ca să se ocupe și de campania electorală. Indemnizațiile rămân aceleași. Alfred Simonis: „Nu înseamnă că nu se lucrează” (VIDEO)

Mai mulți parlamentari vor lucra online pentru a se ocupa și de Asta deși, oficial, campania începe abia peste o lună. Întrebat dacă parlamentarii vor primi aceleași lefuri, Alfred Simonis (PSD), președintele interimar al Camerei Deputaților, a spus că „indemnizația nu este calculată pe baza momentelor sau timpului pe care îl petreci în bancă”.

Parlamentarii, cu gândul la campanie

De exemplu, Comisia pentru buget-finanţe a Camerei Deputaţilor va lucra online până la finalul sesiunii parlamentare pentru ca aleșii să se poată ocupa de campania pentru . Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat o solicitare în acest sens depusă de președintele comisiei, Iulian Huţucă (PNL).

De asemenea, Biroul permanent a aprobat ca şedinţele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor să se desfăşoare în format hibrid tot până la sfârşitul sesiunii parlamentare.

Simonis: Faptul că se lucrează în sistem online nu înseamnă că nu se lucrează

Întrebat dacă am intrat cumva în perioada de campanie de funcționează unele comisii parlamentare la cota de avarie, Alfred Simonis (PSD), președintele interimar al Camerei Deputaților, a răspuns: „Nu cred. S-au mai desfășurat comisii în sistemul online și în regimul online. S-au desfășurat pe parcursul întregului an, de când am implementat sistemul online. Știți că eu sunt unul din cei care insistă permanent ca prezența să fie fizică și ședințele de plen să fie fizice, asta neînsemnând că vom opera sau vom face în viitor, așa cum am mai făcut și am organizat ședințe, în sensul în care anumite ședințe să fie și în sistem hibrid, atât fizic, cât și online”.

La insistența unui reporter că parlamentarii vor lucra online (citez, „având în vedere contextul politic actual marcat de apropierea alegerilor locale și europarlamentare din 9 iunie”), deși, oficial, până la campanie mai e o lună, Simonis a punctat: „faptul că se lucrează în sistem online nu înseamnă că nu se lucrează. Se adoptă aceleași rapoarte. Se transmit la plen aceleași rapoarte. Se reglementează și se legiferează așa cum se legiferează în sistem fizic. Nu știu, nu sunt la curent cu această solicitare. Probabil că va intra la Biroul Permanent de astăzi. A fost la ședința Biroului Permanent de ieri. N-am condus ședința Biroului Permanent de ieri, având o altă ședință. Nu știu ce se va întâmpla. Vom verifica în perioada următoare. Dar e foarte posibil că, pe măsurile în care ne apropiem de campania electorală și anumite ședințe de plen să se poată desfășura în sistem hibrid. Eu va trebui să fiu la tribună, pentru că de aici se conduce ședința, eu și colegii care vor conduce ședințele. În schimb, ceilalți colegi vor avea și posibilitatea să voteze în sistemul online”.

Întrebat dacă parlamentarii vor primi aceleași lefuri, social-democratul a răspuns: „Indemnizația nu este calculată pe baza momentelor sau timpului pe care îl petreci în bancă, ci pe baza activității și legilor pe care le adopți. Că votezi online sau că votezi fizic, e aceeași lege adoptată și are același efect, să știți”.