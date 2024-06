Planurile Gabrielei Firea pentru renașterea culturii bucureștene

Planurile Gabrielei Firea, care a intrat în lupta pentru Capitală cu un program amplu și complex pentru toate domeniile, le-a trezit artiștilor și actorilor bucureșteni speranțele că vor fi schimbări în bine pentru ei și pentru cultura din București.

Acesta este și motivul pentru care au stat de vorbă cu candidata PSD la Primăria Generală și i-au împărtășit temerile și problemele cu care se confruntă de 4 ani încoace în relația cu actualul primar general. La dezbatere au participat, printre alții, Gelu Colceag, Lucia Verona, Cecilia Bârbora, George Costin, Andreas Petrescu, Lucian Ghimiși, Adrian Găzdaru, Ingrid Bonta, Ana Maria Nistor, Ioana Mandache, Gavril Pătru și Eugen Lumezianu.

Actorii, regizorii și oamenii de Cultură din București cer respect din partea autorităților și comunicare cu viitorul primar general. Aceștia se plâng de faptul că teatrele și instituțiile de cultură au fost puse pe butuci în ultimii patru ani. Într-o dezbatere organizată de senatoarea Gabriela Firea, candidata PSD la Primaria Capitalei, actorii au spus că bucureștenii au nevoie de cultură, nu să se desființeze instituțiile care le oferă asta. Lipsa de comunicare cu Nicușor Dan a fost una dintre problemele pe care le-au semnalat artiștii bucureșteni.

”E imposibil ca în 4 ani de zile, o singură dată să mă întâlnesc cu primarul general, într-o discuție cu multă lume, în care am schimbat două propoziții și nu s-a uitat în ochii mei niciun moment. Problemele Teatrului Mic erau și sunt în continuare foarte mari. Izbutisem să urnim lucrurile când era doamna Firea primar general, eram gata – gata să consolidăm clădirea, intrasem pe linie dreaptă și din păcate a întors și aici lucrurile înapoi, cum a întors toate lucrurile înapoi, nu la 0, ci la minus”, a declarat regizorul și actorul Gelu Colceag.

Din lista de probleme de care s-au plâns oamenii de cultură, cele mai des menționate au fost:

lipsa de investiții și bugete pentru teatre, muzee și centrele culturale: ” foarte multe teatre trebuie reabilitate, ref ă cute, reamenajate, de exemplu Teatrul Nottara, Teatrul Mic cu cele dou ă s ă li ”,

”, lipsa susținerii și promovării artiștilor și teatrului independent:” î mi doresc foarte mult ca teatrele independente s ă fie sus ț inute de c ă tre Prim ă rie, pentru c ă la ele ajung s ă pt ă m â nal sute de tineri, sute de adolescen ț i ș i, de asemenea, de persoane active. Cultura noastr ă î nseamn ă , de fapt, existen ț a pe acest p ă m â nt ș i amprenta pe care o l ă s ă m î n istorie ”,

”, numirea controversată a unor directori în fruntea teatrelor: ” multe rotiri de cadre care n-au niciun rost pentru mine, n-am î n ț eles cum aducem oameni de sport ș i î i punem ș efi la institu ț ii de cultur ă ”,

”, teama desființării unor teatre, data de planul lui Nicușor Dan de economii: ”Un semn foarte, foarte grav, foarte periculos pentru noi ca societate. În momentul în care discutăm de desființarea unor instituții de cultură, în contextul în care Bucureștiul, la nivelul Europei, este pe ultimul loc în ceea ce privește metropolele cu peste 1.000.000 de locuitori. Chiar și intenția, simpla intenție de desființare a instituției ar trebui să tragă un semnal de alarmă că nu suntem pe un drum bun și această problemă poate avea efecte foarte, foarte periculoase și de nerecuperat”.

”Cultura este hrană pentru suflet și pentru minte. Din păcate, în ultimii 4 ani, Capitala nu a mai beneficiat de investiții în cultură. Îmi pare rău să constat acest lucru și îmi doresc în continuare să avem cât mai multe investiții și bugete mari în teatrele din Capitală, în muzee și în toate centrele culturale. De asemenea, cultura trebuie să fie susținută și în spațiul independent, nu doar în ceea ce privește teatrele care aparțin de Ministerul Culturii sau de Primărie. Trebuie să investim în acest domeniu și am planuri mari și pentru viitorul mandat”, a recunoscut Gabriela Firea, care a dezvăluit, în cadrul întâlnirii, o parte din planurile pe care le are pentru domeniul culturii, după data de 9 iunie, printre care:

Construirea Sălii multifuncționale – Arena Polivalenta – Complex sportiv Lia Manoliu;

Reabilitarea, consolidarea și modernizarea sediilor teatrelor, instituțiilor de spectacol și a instituțiilor de cultură din București;

Modernizarea și asigurarea dotărilor pentru spectacolele Circului Metropolitan;

Susținerea participării teatrelor și instituțiilor de spectacol la concursuri, evenimente sau campanii internaționale, dar și a teatrelor independente și a artiștilor autohtoni;

Construirea Sălii de Concerte a Capitalei.

Cu astfel de proiecte, 9 iunie aduce speranța renașterii culturii bucureștene.